ضرورت تاسیس سالن های تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت لاسلام سید علی طاهری افزود: گزارش دقیقی مبنی بر سالنهای موجود در کشور برای اجرای تئاتر و میزان مخاطبان و تماشاگران آن به کمیسیون فرهنگی نرسیده است و در این قضیه اطلاعات خاصی به کمیسیون ارائه نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم افزود: دوستان هنرمند نیز تا کنون دغدغه های خود را با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح نکرده اند، در حالی که در صورت انتقال این مسائل و مشکلات، کمیسیون در حد توان خود برای رفع مشکلات آنها اقدام میکند و گزارش آنها در تصمیم گیری ما موثر است.

وی با اشاره به اینکه باید متناسب با نیاز مخاطبان به سراغ ساخت چنین مکانهایی رفت، اضافه کرد: اولویت ساخت چنین فضاهایی، آنجاست که مردم علاقه بیشتری به آن دارند و در بحث تئاتر نیز باید به اندازه ای که مردم استقبال میکنند، مورد توجه مسئولان فرهنگی قرار گیرد.

نماینده مردم در مجلس هشتم و نهم تاکید کرد: باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی دقیق و میدانی از تعداد صندلی های تئاتر و سالنهای آن ارائه کند تا در صورت نیاز به توسعه سالنهای نمایشی، چنین اقدامی صورت گیرد و و مجلس نیز آمادگی همکاری دارد.

سیدعلی طاهری درباره ورود شهرداری به ساخت سالنهای تئاتری، بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه ماموریت اصلی را دارد ولی اگر سایر دستگاهها هم توان کمک به این مسئله را در خود می بینند، خوب است همانند شهرداری در این زمینه وارد عمل شوند.