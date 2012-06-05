  1. ورزش
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

بازیکن جدید چلسی:

قهرمانی چلسی در اروپا باعث شد به این تیم بپیوندم

قهرمانی چلسی در اروپا باعث شد به این تیم بپیوندم

"ادن آزارد" خرید جدید باشگاه چلسی اعلام کرد پیروزی این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایرن مونیخ باعث شد به استمفوردبریج بپیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آزارد" که با رقم 32 میلیون پوند به چلسی پیوست اعلام کرد مذاکراتش با دو باشگاه منچستریونایتد و منچسترسیتی در مراحل پایانی بود و حتی با سرمربی دو تیم نیز صحبت کرده بود اما با تماشای فینال لیگ قهرمانان اروپا نظرش تغییر کرد و به پیشنهاد رومن آبراموویچ مالک چلسی پاسخ مثبت داد.

آزارد در مصاحبه با رادیو فرانسوی RMC گفت: همیشه دوست داشتم در لیگ برتر انگلیس بازی کنم و اکنون بالاخره به آرزویم رسیدم. با دو باشگاه منچستر حتی مذاکرت نهایی را انجام داده بودم اما در نهایت چلسی را انتخاب کردم. می خواهم هر فصل در لیگ قهرمانان بازی کنم. وقتی چلسی لیگ قهرمانان را فتح کرد با خودم گفتم چرا چلسی نروم؟ این تیم جوان است و شانس بیشتری برای بازی در آن خواهم داشت.

اکنون 21 سال دارم و بازی در رئال و بارسا برای من بسیار دشوار خواهد بود و مطمئنا نمی توانم در ترکیب اصلی این دو تیم بازی کنم. خوشحالم که به چلسی آمده ام و امیدوارم در این تیم به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنم.
 

کد مطلب 1619220

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