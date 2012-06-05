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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

عالمی به مهر خبر داد:

راه اندازی رشته علوم انسانی در مدارس استعدادهای درخشان مازندران

راه اندازی رشته علوم انسانی در مدارس استعدادهای درخشان مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی مدارس استعدادهای درخشان مازندران گفت: رشته علوم انسانی امسال در مدارس استعدادهای درخشان استان راه اندازی می شود.

اکبر عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی 92-91 در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری برگزار می شود.

مسئول نمایندگی مدارس استعدادهای درخشان استان گفت: آزمون رشته علوم انسانی دبیرستان های استعدادهای درخشان نیز 16 تیر ماه برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: امسال برای نخستین بار رشته علوم انسانی در مدارس استعدادهای درخشان ایجاد شده است.

کد مطلب 1619223

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