استاد دانشگاه تایلند: فرهنگ ایران غنی و ریشه دار است / پیشنهاد برگزاری همایش بین فرهنگ ها

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک ، پرفسور رومن مین هولد در نشست با رایزن فرهنگی کشورمان افزود:در اکثر کشورهای جهان نمادی از فرهنگ و تمدن ایران را می توان مشاهده کرد و در این راستا پیشنهاد برگزاری همایشی علمی با موضوع گفتگوی بین فرهنگ ها را ارایه داد.

در این نشست که در دانشگاه و گروه دین و فلسفه برگزار شد ابتدا پروفسور وارایوت رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم و تشکر از همکاری های این دانشگاه با رایرنی فرهنگی در سال های قبل ،خواستار توسعه همکاری های بیشتر با رایزنی فرهنگی شد.

سپس دکتر ویراچارت نیمانونگ یکی دیگر از اساتید این دانشگاه ضمن اشاره به سفری که به ایران داشته است ،گفت : من با فرهنگ ایران بخوبی آشنا هستم و از موزه های کشور شما دیدن کردم و شعرای ایران را می شناسم و می دانم که شاهنامه کتابی ارزشمند با شعرهای بسیار زیباست.

دکتر امتیاز یوسف رئیس و هیات علمی دانشکده نیز با اشاره به جایگاه علمی و دینی ایران بر گسترش روابط فرهنگی میان بخش دین و فلسفه دانشگاه اسامپشن با مراکز و دانشگاه های ایران تاکید کرد و خواستار توسعه مناسبات در این زمینه شد.

سپس رایزن فرهنگی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست ، گفت: امیدوارم این دیدار بتواند پایه گذار دوره جدیدی از همکاری های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با این دانشگاه باشد.



مصطفی نجاریان افزود: این رایزنی روابط و همکاری خوبی را با دانشگاه اسامپشن داشته و دارد و ما آمادگی خود را برای همکاری با این دنشگاه در جهت راه اندازی رشته اسلام شناسی و ایران شناسی و نیز زبان و ادبیات فارسی اعلام داشته و تمایل داریم تا با افتتاح اتاق ایران در این دانشگاه، زمینه های معرفی ایران امروز را فراهم کرده و بتوانیم فعالیت های مشترک فرهنگی و علمی داشته باشیم.



رایزن فرهنگی کشورمان اشاره کرد: با توجه به اینکه تخصص شما دین و فلسفه است پیشنهاد همکاری و اجرای برنامه های مشترک علمی از قبیل: برگزاری نشست های تخصصی با موضوع ایران، اسلام و ادیان را دارم و به همین منظورطی یادداشتی رسمی، فهرست برنامه ها و پیشنهادات خود را برای ریاست این دانشگاه ارسال خواهیم کرد.





نجاریان گفت : فرهنگ ایران دارای قدمتی طولانی است و آن را می توان با حضور شیخ سلیمان و شیخ احمد قمی در کشور تایلند مشاهده کرد.



وی افزود:در بسیاری از کشورهای جهان، آثاری از تمدن و فرهنگ ایران در موزه ها وجود دارد و من زمانی که در کشورهای آفریقایی حضور داشتم شاهد آثار تاریخی و باستانی ایرانی در موزه ها ی انها بوده ام.



رایزن فرهنگی کشورمان در پایان گفت که منابع، کتب و لوح های فشرده ای را جهت آشنایی هرچه بیشتر اساتید با دین، فرهنگ و تمدن ایران در اختیار انها قرار خواهد داد.

