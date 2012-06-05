ایران مقام دوم تنوع زیستی دنیا/ همکاری محیط زیست با حوزه علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در حاشیه امضای تفاهمنامه بین سازمان محیط زیست و وزارت علوم که پیش از ظهر سه ‌شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: خوشحالیم که اولین روز هفته محیط زیست را با تفاهم و توافق با نخبگان و اهالی علم شروع کردیم.

به گفته وی یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی داخلی و منطقه‌ای حال حاضر آلاینده‌های خلیج فارس و دریای خزر است که این موضوع از مطالبات جدی کل کشورهای منطقه است که البته دانش تعداد کمی از کشورهای این حوزه پاسخگوی رفع آلایندگی‌های دریایی منطقه است.

محمدی‌زاده اظهار داشت: پایش و کنترل آلایندگیهای خاک، آب و هوا که امروز به دلیل توسعه یافتگی نامتوازن هم در ایران و هم در کشورهای منطقه به معضلی جدی تبدیل شده است از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.

به گتفه وی، تقویت محیط‌های طبیعی و پوشش گیاهی همچنین توسعه جنگل و استفاده از ظرفیتهای طبیعی که اتفاقاً موجب افزایش ظرفیتهای اقتصادی می‌شود نیز موضوعی است که اگر محققان در دانشگاهها روی آن تحقیق کند و نقشه راه آن را تهیه کند می تواند الگوی مناسبی برای توسعه یافتگی پایدار باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: محققان بایستی در زمینه محیط زیست نسخه‌ای جدا از نسخه‌های وارداتی که متناسب با شرایط اقلیمی، اجتماعی و موقعیت فرهنگی کشورمان باشد تهیه کنند

به گفته وی، در این توافقنامه که برنامه 5 ساله است ساماندهی و سازماندهی دانشگاهها با وزارت علوم و ایجاد فضای کاربردی به عهده سازمان محیط زیست است.

وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در ایجاد نقشه راه برای مسایل محیط زیست با دانشگاههای خارج از کشور همکاری می‌شود گفت: ‌تفاهمنامه ما براساس همکاری با دانشگاههای داخل کشور است اما ممکن است خود این دانشگاهها تمایل داشته باشند که از تجربیات دانشگاههای خارج از کشور استفاده کنند.

محمدی زاده افزود: بزودی توافقنامه‌ای با دبیرخانه ائمه جمعه در سراسر کشور امضا می‌شود که توافقات آن انجام شده و مفاد لازم آن هم تهیه شده است و بزودی شخصا به حضور تعدادی از مراجع و علمای برجسته برای راه اندازی رشته‌های تحصیلی مانند فقه و محیط زیست مشرف می‌شوم.