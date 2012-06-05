5500 نفر در مساجد نیشابور معتکف شدند

حسین الهی‌ مقدم در مسجد جامع نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هفت مسجد در نیشابور و 34 مسجد در بخش‌های مرکزی، زبرخان، سرولایت و میان‌جلگه برنامه معنوی اعتکاف را اجرا می‌کنند.

وی اظهار داشت: مساجد جامع، نبی‌اکرم(ص)، الهادی(ع)، قدس، محمدبن عبداله(ص)، صاحب‌الزمان(عج) و محمد رسول‌الله(ص) نیشابور محل‌های برگزار کننده اعتکاف رجبیه هستند.

وی بیان کرد: حلقه‌های معرفت، سخنرانی، دعا، مناجات، جشن میلاد امام علی(ع) و عزاداری شب وفات حضرت زینب(س) از جمله برنامه‌های فرهنگی ستاد اعتکاف در ایام البیض است.

وی اضافه کرد: 31 روحانی مرد، 20 مبلغ خانم و 20 مداح اهل‌بیت(ع) برای برنامه‌های ستاد اعتکاف نیشابور بسیج شده‌اند.

مسئول اجرایی ستاد اعتکاف نیشابور توضیح داد: امسال با توجه به درخواست مساجد 3500 بسته فرهنگی در بین معتکفان توزیع شد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های به‌ عمل آمده برای برنامه پذیرایی سحری و افطار، تدارکات را در این 7 مسجد یکسان و به صورت مرکزی اعلام کرد.

وی حضور معتکفین را در این برنامه معنوی با توجه به همزمانی اعتکاف رجبیه با ارتحال امام(ره) و ایام امتحانات دانش‌آموزان بسیار خوب ارزیابی کرد.

مسئول اجرایی ستاد اعتکاف نیشابور همچنین همکاری ادارات، نهادها و مساجد را در این ایام نسبت به سال‌های گذشته خوب توصیف کرد.