پيشنهاد پاريس براي برگزاري همايش بين المللي خاورميانه در نيمه 2005

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، ميشل بارنيه وزير امورخارجه اين كشور امروزسه شنبه درنشست مشترك مطبوعاتي با همتاي آمريكايي خود كاندوليزا رايس اعلام كرد كه پيشنهاد برگزاري همايش بين المللي درباره خاورميانه در نيمه دوم سال 2005 ميلادي را دركنفرانس بين المللي لندن ارائه كرده است.



بارنيه اظهار داشت: پيشنهادي را به نام دولت فرانسه ارائه كرده ام كه براساس آن همايش بين المللي در نيمه 2005 با مشاركت اسراييلي ها و فلسطيني ها و همه جامعه جهاني براي ارائه گزارشي در زمينه طرح هاي آتي نشست لندن برگزارشود.



گفتني است كنفرانس لندن به ميزباني انگليس براي پشتيباني وحمايت ازتشكيلات خودگردان فلسطين درزمينه روند اصلاحات در موسسات سياسي، امنيتي و اقتصادي اين تشكيلات از امروز آغاز به كار كرد.



بارنيه افزود: همگان در مسئوليت موفقيت پروژه اي كه در نشست شرم الشيخ آغاز شد، مسئول هستيم.

وزير امور خارجه فرانسه افزود: بايد تلاش هاي اسراييلي ها و فلسطيني ها را همراهي كرد، آنها بايد گفتگوها و همكاري را براي موفقيت طرح هاي آتي صلح ادامه دهند.

