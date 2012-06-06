نداشتن ضامن مشکل مددجویان کرجی برای استفاده از تسهیلات خوداشتغالی است

مهدی نیکنامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند خوداشتغالی مددجویان تحت حمایت بهزیستی با اشاره به شرایط خاص این افراد و ضروت همکاری با آنها برای دریافت تسهیلات خود اشتغالی گفت: در سال گذشته 48 نفر از مددجوی این اداره برای دریافت و استفاده از وام خوداشتغالی به بانکها معرفی شدند؛ اما تنها 17 نفر این افراد توانستند از وامهای خواداشتغالی استفاده کنند و باقی معرفی شدگان همچنان در انتظار به سر می برند.

وی در پاسخ به چرایی این امر گفت: نداشتن ضامن واجد شرایط مهمترین مشکل مددجویان برای استفاده از وامهای خود اشتغالی است.

نیکنامی ادامه داد: براساس مقررات، برای استفاده از تسهیلات بانکها هر مددجو باید دو ضامن ترجیحا کارمند رسمی معرفی کند؛ حال آنکه تعداد بسیاری از مددجویان این شرایط را ندارند و به این ترتیب نمی توانند از این خدمات بهره ببرند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرج با اشاره به تبعات عدم همکاری با مددجویان متقاضی اظهار داشت: متاسفانه کمتر به این موضوع توجه می شود که قرار دادن شرایط سخت برای این افراد ممکن است در درازمدت تبعات و آسیبهای اجتماعی به بار آورد و در نهایت گریبان جامعه را بگیرد.

نیکنامی ضمن درخواست برای التزام بانکها برای آسان گرفتن اخذ وام برای جامعه هدف بهزیسیتی تاکید کرد: تقاضای ما این است که این افراد به نحوی خاص دیده شوند و مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: منتظریم تا شیوه نامه های مرتبط با صدور مجوز مشاغل خانگی زودتر به دست ما برسد تا اقدامات مربوط به آن را شروع کنیم.