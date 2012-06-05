رشد 20 درصدی اهدای خون در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر،علی الهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد 20 درصدی اهدا خون در سال قبل افزود: این رقم 15 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: تعداد اهداء خون در سال 89 از 29 هزار و 574 مورد به 35 هزار و 326 اهداء رسید که 20 درصد رشد نشان می دهد.

رئیس سازمان انتقال خون قم به رشد بیش از 50 درصد اهداکنندگان خون اشاره کرد و بیان داشت: تعداد اهداکنندگان خون از 14 هزار و 712 اهداکننده در سال 89 به 19 هزار و 373 نفر در سال 90 رسید.

الهی اضافه کرد: شاخص اهدا در سال 94، 55 درصد بوده است که این سازمان توانست در سال 90 به آن دست پیدا کند.

وی در خصوص تامین فراورده های خونی در سال قبل گفت: در سال گذشته 23 هزار و 122 فراورده به مراکز درمانی استان تحویل داده شد که این رقم در سال 89 با 19 هزار و 683 فراورده رشدی بیش از 30 درصد را نشان می دهد.