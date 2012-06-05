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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

بیات:

تشکل "معتمدان معین" در زنجان تشکیل شد

تشکل "معتمدان معین" در زنجان تشکیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: به منظور بهره گیری از توانمندی های فرزندان شاهد تشکل هایی با عنوان "معتمدان معین"در استان تشکیل شده است.

علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای بهره گیری از توانمندی های فرزندان شاهد، تشکل هایی با عنوان معتمدان معین در استان تشکیل شده است.
 
وی به اهم فعالیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: خانواده ها و فرزندان شهید نقش موثری در پیروزی انقلاب و 8 سال دفاع مقدس ایفا کردند و همین امر ما را بر آن داشت تا در عصر حاضر نیز از توانمندی های آنان استفاده کنیم.
 
وی به بهره گیری از خدمات فکری این قشر از جامعه اشاره کرد و یادآور شد: در همین راستا مجلس ایثارگران با برگزاری انتخاباتی از بین ایثارگران و انتخاب برخی به عنوان نماینده برگزار شد.
 
بیات به تشکیل شورای مشورتی استانداران و فرمانداران نیز اشاره کرد و افزود: سه نفر از اعضای این شوراها از متخصصان و کارشناسان هستند و 2 نفر نیز از همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران عضو این شورا محسوب می‌شوند.
 
این مسئول در ادامه به برپایی جشن پدران آسمانی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: همه ساله این جشن با هدف تجدید میثاق فرزندان شاهد با آرمان های پدرانشان و اصرار بر ادامه روش، منش و سیره ایشان و ادای احترام به پدران شهیدشان برگزار می شود.
کد مطلب 1619235

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