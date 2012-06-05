به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا مرادی بیستونی گفت: در ادامه روند کاوش و گمانه زنی برای به دست آوردن کف اصلی مجموعه تاقبستان، درحال حاضر به کف دوره قاجار رسیده ایم.

وی ادامه داد: کار گمانه‌زنی و کاوش در کف طاق‌های مجموعه طاقبستان به منظور به دست آوردن کف اصلی طاق‌ها، مدتی است که به سرپرستی احسان احمدی نصر آغاز شده که این کار همچنان ادامه دارد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاقبستان افزود: با توجه به تصاویر قدیمی که از دوره قاجار به جای مانده و همچنین کاوشی که در حال حاضر در حال انجام است به این نتیجه رسیده‌ایم که بر روی کف طاق‌ها بعد از دوره قاجار، در دوره پهلوی نیز یک سری اقدامات انجام شده است.

مرادی بیستونی تصریح کرد: در دوره پهلوی، کانال‌هایی در روبروی طاق‌ها ایجاد شده که این کانال‌ها باعث مسدود شدن یک چشمه آب در جلوی نقش اردشیر و همچنین محبوس شدن آب در زیر کف موجود طاقبستان شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر آن چیزی که به دست آمده این است که عمق 130 سانتی‌متری کف طاق‌ها، همان کف اصلی در دوره قاجار بوده که نیاز است لایه‌های خاک تلنبار شده در محوطه طاقبستان تا آن عمق پایین برود.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی طاقبستان خاطرنشان کرد: کار کاوش و گمانه زنی در طاقبستان برای به دست آوردن نتایج بیشتر، همچنان ادامه دارد.