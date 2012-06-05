سه تلسکوپ در ارگ کریمخانی برای دیدن گذر زهره از مقابل خورشید مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کیانی خو بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: برنامه های متعددی در سطح کشور توسط موسسات نجومی طراحی شده که در این میان مردم شیراز نیز می توانند از زمان طلوع آفتاب مقابل ارگ کریمخانی با استفاده از سه تلسکوپ پیشرفته این پدیده ارزشمند را تماشا کنند.

وی تصریح کرد: گذر زهره از مقابل خورشید به طور متوسط هر 120 سال یک بار روی می دهد که تمامی علاقه مندان می توانند این پدیده را با چشمان مسلح تماشا کنند.

دبیر موسسه نجوم و اختر فیزیک کیهان پژوهان پروفسور حسابی شیراز یادآور شد: معمولا سیارات داخلی ( سیاراتی که میان خورشید و زمین قرار دارند) می توانند در حرکت مداری خود در زمان هایی از مقابل خورشید عبور کنند و از دید ناظران زمینی به صورت لکه سیاه در مقابل قرص خورشید قابل مشاهده است.

کیانی خو تصریح کرد: یکی از نادرترین پدیده های نجومی گذر سیاه زهره از مقابل خورشید است که به صورت متوسط هر 120 سال یک بار انجام می شود که در قرن بیستم شاهد این پدیده نبودیم ولی در قرن 21 افراد حاضر بر روی زمین دو مرتبه شاهد چنین اتفاقی خواهند بود.

وی یادآور شد: این پدیده برای اولین بار در تاریخ 19 خرداد سال 83 رخ داد و پس از گذشت هشت سال بامداد فردا مجدد رویت خواهد بود.

دبیر موسسه نجوم و اختر فیزیک کیهان پژوهان پروفسور حسابی شیراز افزود: گذر زهره از مقابل خورشید از نیمه شب آغاز می شود اما مردم شیراز می توانند از زمان طلوع آفتاب تا ساعت 9:20 صبح این پدیده نادر را تماشا کنند.

کیانی خو تاکید کرد: مشاهده این رویداد با چشمانی غیر مسلح عواقب جبران ناپذیری را برای مردم به همراه خواهد داشت.