شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالان بازار سهام امروز 197 میلیون و 671 هزار و 908 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 381 میلیارد و 363 میلیون و 12 هزار ریال را در 12 هزار و 354 نوبت داد و ستد کردند.

از این میزان معاملات امروز، بیشترین حجم معاملات مربوط به نمادهای سایپا، سرمایه گذاری ملت، بانک پاسارگاد، حق تقدم ماشین سازی اراک، سخت آژند، سرمایه گذاری سایپا، سیمان فارس و خوزستان، مپنا، سرمایه گذاری امید و بانک کارآفرین بود.



همچنین امروز معاملات نمادهای مپنا، توسعه معادن روی ، سیمان فارس و خوزستان، فولاد مبارکه، بانک ملت، کالسیمین و چادرملو باعث شدند شاخص افت کند، این در حالی بود که معاملات نمادهای مدیریت سرمایه گذاری امید، سایپا و بانک کارآفرین بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند و از افت بیشتر آن جلوگیری کردند.



شاخص کل امروز با کاهشی 42 واحدی روبه رو شد و رقم 26هزار و 693 را تجربه کرد و شاخص صنعت با افتی 31 واحدی به رقم 21 هزار و 162 رسید،همچنین شاخص 50 شرکت فعال‌تر 2 واحد پایین آمد و شاخص های بازار اول و دوم با کاهش 31 و 89 واحدی مواجه شدند.



شاخص بازار اول در پایان معاملات امروز به رقم 22هزار و 220 رسید و شاخص بازار دوم نیز رقم 36 هزار و 15 را تجربه کرد.

