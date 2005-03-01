به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به نقل از رسا، ايزدي گفت : همايش بررسي آيين نامه نهادي ستاد مركزي نهضت نرم افزاري و توليد علم در دانشگاه ها، مدارس علميه و همچنين آييننامه اي كه بايد براي دفاتر نهضت نرم افزاري مشخص شود، تشكيل شد.
وي هدف از تشكيل اين جلسه را پيشنهاد يك دستور العمل و بررسي كارشناسي آن عنوان كرد و افزود: درصدد هستيم اين پيشنهاد را كارشناسان مورد بررسي دقيق و علمي قرار دهند و براي تصويب نهايي به مراكز ذيصلاح ارسال شود. در همين راستا كارشناسان با تشكيل چهار كميسيون تخصصي به بررسي اين موضوع پرداختند. در نهايت نيز گروهي كارشناس اين نظرات را يكپارچه مي كند و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تصويب و ابلاغ ارسال خواهد كرد.
مدير پژوهشي دانشكده باقرالعلوم (ع) اظهار اميدواري كرد تا دو هفته آينده نظرات كميسيون ها جمع آوري شود و در اوايل سال آينده كار اين نشست به نتيجه نهايي برسد.
معاون پژوهشي دانشكده باقرالعلوم (ع) :
آيين نامه نهادي ستاد مركزي نهضت نرم افزاري تدوين مي شود
معاون پژوهشي دانشكده باقرالعلوم (ع) از نگارش آييننامه نهادي ستاد مركزي نهضت نرمافزاري و توليد علم كشور خبر داد.
به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، به نقل از رسا، ايزدي گفت : همايش بررسي آيين نامه نهادي ستاد مركزي نهضت نرم افزاري و توليد علم در دانشگاه ها، مدارس علميه و همچنين آييننامه اي كه بايد براي دفاتر نهضت نرم افزاري مشخص شود، تشكيل شد.
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