ترکیب تیم اعزامی کاراته به رقابتهای غرب آسیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب نهایی تیم اعزامی به رقابتهای کاراته غرب آسیا از سوی وحید خواجه حسینی، سرمربی این تیم اعلام شد.



محمد قاسمی در وزن منهای 55، مازیار الهامی در وزن منهای 84 و مهدی دولی خانی در به اضافه 84 کیلو گرم نفراتی هستند که در مبارزات انفرادی در تاتامی جده به مصاف حریفان خود خواهند رفت، ضمن اینکه دانیال قره ویسی، نادر جودت (از البرز)، بهمن عسگری، کیوان بابان و هادی صفی هم به عنوان اعضای کومیته تیمی راهی عربستان خواهند شد.



براساس این گزارش، امیر یاری،سید جمشید حسینی و رضا خداشناس تحت هدایت نجفعلی مقدم در کاتای تیمی در مسابقات غرب آسیا به میدان می روند.



رقابتهای کاراته غرب آسیا 27 خردادماه در شهر جده عربستان برگزار می شود.



قهرمان مسابقات پنجگانه تنیس جام آزادسازی خرمشهر مشخص شد



مسابقات پنجگانه تنیس جام آزادسازی خرمشهر که به میزبانی استان البرز در پارک بین اللملی تنیس جهانشهر برگزار شده بود با قهرمانی احمد ورمزیان به پایان رسید.



این مسابقات با شرکت 64 نفر از استانهای البرز، تهران، قزوین، زنجان و قم آغاز و پس از یک هفته دو تن از بازیکنان البرزی به نام ابراهیم رحیم زاده و احمد ورمزیان به فینال راه پیدا کردند.



در مسابقه پایانی احمد ورمزیان در ست اول با نتیجه 6-4 برد ولی در ست دوم با نتیجه 3-6 نتیجه رو واگذار کرد و در ست سوم و پایانی احمد ورمزیان به راحتی از سد رحیم زاده با نتیجه 6-0 گذشت و قهرمان مسابقات شد.



در پایان نفرات اول تا چهارم جوایز نقدی مسابقات را دریافت کردند.



بانوی نظرآبادی داور نمونه استان البرز شناخته شد



مرضیه ورزدار مربی و داور تکواندو شهرستان نظرآباد در مسابقات ریزش انتخابی جوانان استان البرز به عنوان داور نمونه شناخته شد.



این دوره از مسابقات که در خانه تکواندو کرج با شرکت 30 تکواندو کار برگزار شد، ورز دار از بین داوران شرکت کننده در این رقابتها به عنوان داور نمونه استان البرز شناخته شد.



اداره بهزیستی قهرمان فوتسال کارمندان دولت شد



مسابقات فوتسال کارمندان دولت به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهردر شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.



در این دوره از مسابقات ورزشکاران در غالب 8تیم از ادارات مختلف شهرستان ، بصورت دوره ای در دو گروه 4 تیمی در طی 4 روز بایکدیگر به رقابت پرداختند که تیم اداره بهزیستی، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری گلسار به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.



در پایان از سوی هیئت فوتبال شهرستان ساوجبلاغ به نفرات برتر هدایا و لوح و کاپ قهرمانی اهداء شد.