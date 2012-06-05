  1. جامعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

واکنش وزیر علوم به واردات زباله سوز چینی

واکنش وزیر علوم به واردات زباله سوز چینی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص واردات دستگاه زباله سوز از چین توسط سازمان محیط زیست گفت: اگر این پروژه را تحویل دانشگاهها بدهند، مطمئنا بهتر از چین در داخل کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران دانشجو در حاشیه نشست هم‌اندیشی همکاریهای سازمان محیط‌ زیست و وزارت علوم در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه سازمان محیط ‌زیست اعلام کرده که دستگاه‌ زباله‌سوز از چین وارد می کند، گفت: اگر این پروژه را تحویل دانشگاهها بدهند، مطمئنا بهتر از چین در داخل کشور تولید می‌شود.

به گفته وی، دانشگاههای ما این توانایی را دارند بهتر از هر جای دنیا محصول را تولید کنند با این شرط که صنعت از ایده ها و تجاری سازی آنها حمایت کند.

دانشجو اظهار داشت: وزارت علوم در سال جاری تفاهمنامه ای برای حدود 2 هزار پروژه با وزارت دفاع و اعتباری معادل 100 میلیارد تومان دارد. همچنین تفاهمنامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت با 70 میلیارد تومان اعتبار و تفاهمنامه هایی با وزارت نفت دارد.

وزیر علوم تصریح کرد: به جز بحث ریزگردها که اعتبار مطالعات آن توسط دولت برای سال جاری معادل حدود 100 میلیارد تومان خواهد بود و در این تفاهمنامه برای آن اعتباری تعیین نشده برای 5 پروژه دیگر بین وزارت علوم و سازمان محیط زیست اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این پروژه ها 28 دانشگاه و موسسه پژوهشی از سراسر کشور همکاری می کنند و مقرر شده تا پایان نامه های ارشد و دکتری این موسسات بر این موضوعات متمرکز شود.

دانشجو در خصوص برگزاری دومین آزمون دکتری در سال 91، تصریح کرد: طی برنامه ریزی امیدواریم بتوانیم در سال دو بار آزمون دکتری را برگزاری کنیم اما اینکه بتوانیم آن را اجرایی کنیم، بحث دیگری است.

وی با اشاره به برگزاری اولین آزمون دکتری سال 91 در 25 فروردین‌ سال جاری، اظهار کرد: تا پایان سال زمان زیادی برای تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری دومین آزمون دکتری در سال 91 باقی است.

کد مطلب 1619241

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