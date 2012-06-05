مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اورژانس قم 13 بیمار قلبی - تنفسی را به مراکز درمانی منتقل و 310 نفر را



وی در خصوص حوادث ایام ارتحال واژگونی یک دستگاه سمند را از جمله این حوادث ذکر کرد و بیان داشت: در این حادثه یک آقا در دم فوت کرد و سه نفر نیز مجروح شدند.



معاون اورژانس قم واژگونی وانت مزدا در اتوبان قم - تهران را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و ابراز کرد: در این حادثه چهار نفر مجروح شدند.



برخورد 2 دستگاه اتوبوس با یکدیگر



فراهانی در ادامه از برخورد 2 دستگاه اتوبوس با یکدیگر در اتوبان قم - تهران خبر داد و اظهار داشت: این حادثه 28 مجروح برجای گذاشت.



وی افزود: مجروحان این حادثه به مراکز درمانی بهشتی و نکویی منتقل شدند که یک نفر از آنها بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم از فوت یک کودک 12 ساله در تصادف دوچرخه و وانت خبر داد و گفت: در این حادثه که ابتدای جاده جعفریه روی داد کودک در دم فوت کرد.



فراهانی ابراز داشت: در برخورد پژو و وانت در کیلومتر ده جاده گرمسار نیز 6 نفر مجروح شدند.



واژگونی خودروی سمند



وی عنوان کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در جاده گرمسار نیز چهار مجروح برجای گذاشت.



معاون اورژانس قم ادامه داد: برخورد سه دستگاه خودرو نیز در جاده گرمسار 6 مجروح داشت.



فراهانی عنوان داشت: در برخورد کامیون و اتوبوس در کیلومتر پنج جاده اراک هم پنج نفر مجروح شدند.



وی واژگونی پراید در خیابان شهید محلاتی را از دیگر حوادث عنوان کرد و گفت: این حادثه 2 مجروح درپی داشت.



برخورد سه دستگاه خودروی سواری



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اضافه کرد: برخورد سه دستگاه خودروی سواری منجر به فوت 2 نفر و مجروح شدن پنج نفر شد.



فراهانی افزود: واژگونی پراید در جاده اراک نیز چهار مجروح برجای گذاشت.



برخورد موتور سیکلت با پراید



وی ابراز کرد: در برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با پراید نیز سه نفر مجروح شدند.



معاون اورژانس قم عنوان کرد: برخورد 2 دستگاه پژو نیز از دیگر حوادث بود که چهار مجروح درپی داشت.