بهره گیری بهینه از ظرفیتهای امور اجتماعی همدان اولویت برنامه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل جدید و سابق اداره امور اجتماعی استانداری همدان اظهار داشت: رسیدگی به امور اجتماعی، شورای آموزش و پژوهش، درمان، سلامت، تشکل های مردم نهاد و شورای فرهنگ عمومی از حوزه های مهم در امور اجتماعی استانداری همدان است.

وی همچنین قابلیت های مدیریتی در استان همدان را یادآور شد و گفت: پیچیدگی در عرصه خدمات و کثرت تنوع در مطالبات مردمی و جامعه، باعث شده استان همدان از پتانسیل های مدیریتی کارآمد و توسعه گرا استفاده کند و طراز مدیریت در حوزه های خدمتی را ارتقا بخشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان اضافه کرد: مجموعه خدمات به مردم تنها در حوزه های اجرایی نمود پیدا می کند و هر حوزه ای از اجرا که مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، در چارچوب ماموریت سازمانی، باید از حیثیت و کیان خدمتی خود دفاع کند.

وی با تاکید بر این که مصادیق خدمت را باید در عرصه های امور اجرایی ارزیابی کرد، عنوان کرد: واقع بینی همراه با قضاوت منصفانه از ارزیابی و بررسی خدمات دولت باید از هر گونه حاشیه و حاشیه سازی تهی باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان یادآور شد: هیچ حوزه خدمتی در استان همدان معطل و زمینگیر نیست و تمامی عرصه های اجرایی و خدمتی فعال و در وقت مقتضی پاسخگو هستند.

وی گفت: وجود چند پروژه و طرح نیمه تمام به منزله نقص و کم کاری مسئولان نیست، بلکه همه طرح ها و پروژه ها طبق برنامه و در یک بازه زمانی معین به بهره برداری خواهد رسید.

فامیل کریمی همچنین به ظرفیت های موجود در حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اشاره و افزود: مقوله های سیاسی، اجتماعی و امنیتی سه رکن اساسی در این حوزه است که هر یک با ظرفیت های موجود، بخش گسترده و قابل توجهی از خدمات به مردم را پوشش می دهند.

لازم به ذکر است دراین مراسم حسن بهرام نیا به عنوان مدیر کل جدید امور اجتماعی استانداری همدان معرفی و از خدمات احمد رستنده، تقدیر شد.