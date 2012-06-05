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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

فامیل کریمی خواستار شد:

بهره گیری بهینه از ظرفیتهای امور اجتماعی همدان اولویت برنامه ها باشد

بهره گیری بهینه از ظرفیتهای امور اجتماعی همدان اولویت برنامه ها باشد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان گفت: باید با بهره گیری بهینه از ظرفیتهای امور اجتماعی همدان از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل جدید و سابق اداره امور اجتماعی استانداری همدان اظهار داشت: رسیدگی به امور اجتماعی، شورای آموزش و پژوهش، درمان، سلامت، تشکل های مردم نهاد و شورای فرهنگ عمومی از حوزه های مهم در امور اجتماعی استانداری همدان است.

وی همچنین قابلیت های مدیریتی در استان همدان را یادآور شد و گفت: پیچیدگی در عرصه خدمات و کثرت تنوع در مطالبات مردمی و جامعه، باعث شده استان همدان از پتانسیل های مدیریتی کارآمد و توسعه گرا استفاده کند و طراز مدیریت در حوزه های خدمتی را ارتقا بخشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان اضافه کرد: مجموعه خدمات به مردم تنها در حوزه های اجرایی نمود پیدا می کند و هر حوزه ای از اجرا که مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، در چارچوب ماموریت سازمانی، باید از حیثیت و کیان خدمتی خود دفاع کند.

وی با تاکید بر این که مصادیق خدمت را باید در عرصه های امور اجرایی ارزیابی کرد، عنوان کرد: واقع بینی همراه با قضاوت منصفانه از ارزیابی و بررسی خدمات دولت باید از هر گونه حاشیه و حاشیه سازی تهی باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان یادآور شد: هیچ حوزه خدمتی در استان همدان معطل و زمینگیر نیست و تمامی عرصه های اجرایی و خدمتی فعال و در وقت مقتضی پاسخگو هستند.

وی گفت: وجود چند پروژه و طرح نیمه تمام به منزله نقص و کم کاری مسئولان نیست، بلکه همه طرح ها و پروژه ها طبق برنامه و در یک بازه زمانی معین به بهره برداری خواهد رسید.

فامیل کریمی همچنین به ظرفیت های موجود در حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری اشاره و افزود: مقوله های سیاسی، اجتماعی و امنیتی سه رکن اساسی در این حوزه است که هر یک با ظرفیت های موجود، بخش گسترده و قابل توجهی از خدمات به مردم را پوشش می دهند.

لازم به ذکر است دراین مراسم حسن بهرام نیا به عنوان مدیر کل جدید امور اجتماعی استانداری همدان معرفی و از خدمات احمد رستنده، تقدیر شد.

کد مطلب 1619247

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