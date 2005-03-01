وظيفه من در اين مرحله حساس ، ايجاد فرصت و ميدان براي ديگران است // نهمين انتخابات رياست جمهوري بستري مناسب براي رسيدن به سرمايه هاي جديد است

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار پس از استماع گزارش كانون در مورد اقدامات و فعاليت آنان گفت: گروههاي تخصصي از اين دست با محور قراردادن كار و كوشش مي توانند در توسعه و پيشرفت كشور بسيار تاثير گذار باشند.

وي با اشاره به سابقه مبارزاتي مديريت اين تشكل گفت: افرادي كه از قبل انقلاب به فكر اسلام و ايران بودند، نظرات آنان از صداقت ودلسوزي است و در جهت آرمانهاي كشور و انقلاب اسلامي مي باشد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به دعوت از ايشان جهت حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: به اين منطق اعتقاد دارم كه وظيفه من در اين مرحله حساس، ايجاد فرصت و ميدان براي ديگران است.

هاشمي رفسنجاني افزود: منطق حكم مي كند كه در اين فرصت از ديگران دعوت كنم تا در اين عرصه ها وارد شوند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهارداشت: اين صحنه بستر مناسبي است تا كشور به سرمايه هاي جديدي برسد.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آقاي مهرعبداللهي دبيركل كانون اسلامي مهندسين ايران و تعدادي از اعضاي اين كانون، هر يك بطور جداگانه گزارشي از فعاليتها و اقدامات انجام شده و برنامه هاي در دست اقدام ارائه كردند.

آنان همچنين رسيدن كشور به اقتدار لازم در مواجهه با چالش هاي داخلي، خارجي، كسب منافع ملي، رسيدن به دانايي محوري را از جمله فاكتورهاي مورد نظر آنان براي دعوت از آيت الله هاشمي رفسنجاني در صحنه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ذكر كردند.