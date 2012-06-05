چهارمین جشنواره ملی جوان سرباز 28 خرداد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رسول رحیمی فرمانده پشتیبانی ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برگزاری چهارمین جشنواره ملی جوان حضرت علی اکبر (ع) در راستای ارتقاء منزلت سربازان در سطح نیروهای مسلح خبر داد.

سردار رحیمی با تشریح اهداف برگزاری چهارمین جشنواره ملی جوان سربازگفت: فرهنگ سازی و ارائه الگوهای موفق و برتر جامعه سربازان نیروهای مسلح و تکریم آنان با تاکید بر ارزشها و آموزه‌های اسلامی، انقلابی و ملی از مهمترین اهداف این جشنواره است.

وی با اشاره به عناوین و محورهای اصلی جشنواره حضرت علی اکبر (ع) اظهار داشت: "سرباز، دفاع، امنیت و اقتدار ملی"،" ایثارگری وفداکاری"، "وظیفه‌شناسی و اقدام برجسته"،" امور فرهنگی و تبلیغاتی"،" خلاقیت و فناوری" از عناوین اصلی این جشنواره می‌باشد.

رحیمی خاطر نشان کرد: محورهای "تربیت بدنی و ورزش"،" نظم و انضباط اجتماعی"، "دین مداری و بصیرت"، "مسئولیت پذیری و خانواده" و "سازندگی و تفکر بسیجی" از دیگر عناوین اصلی این جشنواره است که مورد تاکید قرار گرفته خواهد داشت.

وی همچنین ارتقای روحیه و انگیزه خدمتی سربازان، هویت بخشی و تقویت اعتماد به نفس آنان و نیز ارتقای سطح منزلت و قداست خدمت و وظیفه در سطح جامعه و کمک به رشد و شکوفایی هدفمند سربازان را از دیگر اهداف و موضوعاتی دانست که برگزاری این جشنواره ان را دنبال خواهد کرد.

گفتنی است، چهارمین جشنواره ملی جوان سرباز 28 خرداد ماه سال جاری با حضور سربازان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و در طی آن تعدادی از سربازان برگزیده مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

