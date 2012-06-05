به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی ظهر سه شنبه در اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و احتمال شیوع بیماریهای التور و تب کریمه کنگو، اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تلاش و تعامل چشمگیری داشته باشند تا بتوان مثل سالهای گذشته این بیماری را نیز در شهرستان مهار کرد.

وی افزود: اداره آبفای شهری و روستایی به منظور جلوگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا به خصوص وبای التور نسبت به کلرزنی به موقع آب آشامیدنی شهر و روستاها مثل سابق اقدام جدی به عمل آورند.

وی ادامه داد: ضروری است معاونت بهداشتی با هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت نسبت به بازرسی از مهمان پذیرها، رستورانها و مغازه های سطح شهر و حومه جهت کنترل وضعیت بهداشتی و رعایت موازین بهداشتی اقدام و با متخلفین احتمالی برخورد قانونی کنند.

محمدی گفت: شهرداریها و بخشداریها با هماهنگی دهیاران نسبت به تشکیل ستاد اتلاف و معدوم کردن حیوانات زیانکار ولگرد اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کنند.

وی بیان داشت: معاونت بهداشتی با هماهنگی شهراران و شبکه دامپزشکی آموزش لازم را به همه قصابی های سطح شهرستان و کارگران کشتارگاهها در خصوص رعایت موازین بهداشتی از جمله استفاده مرتب از پوشش بهداشتی موقع ذبح دام و عرضه گوشت در مغازه ها، داده و با متخلفین برخورد قانونی کنند.

محمدی تصریح کرد: شبکه دامپزشکی مثل سابق نسبت به سم پاشی دامداریهای سطح شهرستان و روستاها اقدام کنند.

معاون فرماندار گفت: شبکه دامپزشکی، معاونت بهداشتی با هماهنگی شهرداریها نسبت به اعلام عمومی در سطح شهر به صورت تبلیغات در خصوص عدم ذبح در معابر عمومی و محلهای غیرمجاز اقدام کنند.

محمدی اظهار داشت: با توجه به الزام اجرای طرح پزشک خانواده شهری به عنوان یکی از قانونهای برنامه توسعه پنجم تمامی ارگانها و ادارت موظف به همکاری با ستاد اجرایی شهرستان به منظور اجرای این طرح بزرگ برای برخورداری عموم مردم از عدالت در سلامت و کاهش هزینه اقتصادی مردم هستند.

محمدی افزود: پلیس راهوار و فرماندهی نیروی انتظامی به رانندگان کامیونهای حمل کاه در خصوص پوشش بار ماشینها و انتقال آنها به دام شهر به جهت رعایت مسائل بهاشتی و جلوگیری از شیوع بیماری های خاص اخطار جدی داده و در صورت عدم انتقال به دام شهر با رانندگان متخلف برخورد قانونی کنند.

وی بیان داشت: شهرداریهای گناباد، کاخک و بیدخت با توجه به فرارسیدن تعطیلات تابستانی و فصل گرما نسبت به نظافت جویهای حاشیه خیابانها و سرویسهای بهداشتی اماکن عمومی و پارکها، کنترل و بازرسی مرتب داشته باشند.