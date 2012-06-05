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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

تکوانداوکار زنجانی از رویارویی با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرد

تکوانداوکار زنجانی از رویارویی با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: حمیدرضا افشاری تکواندوکار زنجانی صبح سه‌شنبه در جریان مسابقات بین‌المللی اتریش در دیدار ماقبل فینال از رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر این اتفاق در حالی رخ داد که به اذعان خیلی از کارشناسان، افشاری قادر به کسب مدال طلا در این رقابت‌ها امید را داشت.

 مسابقات بین‌المللی تکواندو با حضور 132 تیم در قالب 46 کشور به میزبانی "اینسبورگ" اتریش برگزار شد که تیم ایران در دوره سنی نوجوانان و جوانان بزرگسالان شرکت کرده بود.

تیم منتخب زنجان در این دوره از رقابت‌ها توانست با کسب 5 نشان طلا و 3 نقره سهم به‌سزایی را در کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیم ایران داشته باشد که بر همین اساس، آرش صلاحی‌نژاد به همراه میثم ابراهیمی، میرمهدی لباس‌دوز، صادق موسوی و مهدی رفیعی مدال طلا را به دست آوردند و امین احمدی، حمیدرضا حیدری و عارف فرشادمهر نیز توانستند با قرار گرفتن بر سکوی سوم، مدال نقره را از آن خود کنند.

تیم تکواندو نوجوانان زنجان را در این رقابت‌ها محمد علوی به عنوان سرمربی، سیروس اسکندری به عنوان مربی، ابوالفضل خدایی به عنوان یکی از سه داور بین‌المللی اعزامی به این رقابت‌ها از ایران و احمد عطایی به عنوان سرپرست تیم همراهی می‌کردند.

کد مطلب 1619255

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