سه هزار نفر عضو کانون تامین اجتماعی گنبدکاووس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زنجانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان افزود: این کانون پنج سال قبل تشکیل شد و وام قرض الحسنه و بیمه تکمیلی از جمله خدمات آن است.

وی اظهار داشت: برگزاری سفرهای زیارتی و سیاحتی، درمان رایگان، ایجاد کارت سلامت درمان برای همه بازنشستگاه از دیگر خدمات است.

وی عنوان کرد: کارت سلامت درمان بصورت شبکه ای برای همه بازنشستگان صادر شد و دفترچه ای در این زمینه وجود ندارد.

زنجانی گفت: تمامی بازنشستگانی که مسکن ندارند، هزینه رهن کامل و اجاره از سوی تامین اجتماعی تامین می شود.