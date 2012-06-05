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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۸

زنجانی:

سه هزار نفر عضو کانون تامین اجتماعی گنبدکاووس هستند

سه هزار نفر عضو کانون تامین اجتماعی گنبدکاووس هستند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرتامین اجتماعی گنبدکاووس گفت: کانون تامین اجتماعی بازنشستگان شهرستان سه هزار نفر عضو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زنجانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای سلامت شهرستان افزود: این کانون پنج سال قبل تشکیل شد و وام قرض الحسنه و بیمه تکمیلی از جمله خدمات آن است.

وی اظهار داشت: برگزاری سفرهای زیارتی و سیاحتی، درمان رایگان، ایجاد کارت سلامت درمان برای همه بازنشستگاه از دیگر خدمات است.

وی عنوان کرد: کارت سلامت درمان بصورت شبکه ای برای همه بازنشستگان صادر شد و دفترچه ای در این زمینه وجود ندارد.

زنجانی گفت: تمامی بازنشستگانی که مسکن ندارند، هزینه رهن کامل و اجاره از سوی تامین اجتماعی تامین می شود.

کد مطلب 1619259

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