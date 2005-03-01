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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۰۳

معاون فني و عمراني شهرداري تهران خبر داد:

1700 ميليارد تومان سرمايه گذاري براي احداث خطوط جديد مترو تهران

معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت: براي توسعه و احداث خطوط جديد مترو در سال آينده دو ميليارد دلار اعتبار فاينانس سرمايه گذاري مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس محمد علي آبادي افزود: اين اعتبار رقمي در حدود 1700 ميليارد تومان مي شود كه در نوع خود رقم بسيار سنگين و قابل توجهي بوده كه شهرداري براي توسعه خطوط مترو تخصيص داده است.

وي اظهار اميدواري كرد در بودجه سال آينده نيز براي احداث خطوط مترو ، دولت اعتبار فاينانس پيش بيني كند تا بتوان نسبت به عقد قرارداد و شروع به كار ساير خطوط مترو تهران اقدام كرد.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران با اعلام اينكه اگر دولت اين اعتبارات را تخصيص دهد پرونده احداث خطوط مترو تهران بسته خواهد شد، تصريح كرد: در اين صورت طي سال آينده خطوط 6 و 7 و سال بعد از آن خطوط 8 و 9 را براي احداث قرارداد خواهيم بست.

علي آبادي با اشاره به اينكه تا كنون هيچ گونه مشكلي براي جذب سرمايه وجود نداشته ، افزود: طي سالهاي گذشته هيچ گاه در جذب سرمايه براي احداث و توسعه خطوط مترو تهران با مشكل مواجه نبوده ايم و اميدواريم در ادامه نيز چنين روندي به نحو مطلوب صورت پذيرد.

کد مطلب 161926

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