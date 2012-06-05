پایان دیدارهای روز پنجم با صدرنشینی صربستان/ سایه ژاپن روی سر ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن امروز سه شنبه با دیدار تیم‌های پورتوریکو و ونزوئلا آغاز شد، دو تیمی که تا پیش از دیدار امروز بدون امتیاز در رده‌های پایینی جدول رده بندی قرار داشتند. البته پورتوریکو که در دیدارهای اول و دوم خود مغلوب چین و استرالیا شده بود امروز نیز با نتیجه مشابه دیدارهای گذشته خود یعنی سه بر صفر متحمل شکست شد تا تنها تیمی باشد که هیچ بردی نداشته است حتی در یک گیم! در مقابل ونزوئلا پس از دو شکست سنگینی که برابر استرالیا و ژاپن داشت موفق شد سه امتیاز کسب کند و یک رده صعود داشته باشد.

دومین دیدار پنجمین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک میان تیم ملی ایران و استرالیا برگزار شد. دیداری که پیش بینی خیلی از کارشناسان رای به پیروزی ایران می‏داد اما اشتباهات فردی بازیکنان که در آغاز گیم دوم نمایانگر شد و تا پایان مسابقه هم ادامه داشت در کنار ضعف دفاع روی تور و دریافت‎های اول به استرالیایی‎ها فرصت داد تا با تکیه به دفاع بلند خود و هماهنگی بهتر هر سه امتیاز بازی را از آن خود کرده و اولین شکست این رقابت‎ها را به ایران تحمیل کنند.

چین - صربستان؛ این دیداری بود که پس از شکست دور از انتظار تیم ملی ایران برگزار شد و با برد قاطعانه صرب‏ها به پایان رسید. چینی‎ها که از دیدار شنبه گذشته با ایران تنها به یک امتیاز دست یافته بودند از بازی امروز خود هیچ امتیازی دریافت نکردند تا کارشان برای المپیکی شدن سخت‎تر شود.

میزبان مسابقات والیبال انتخابی المپیک یعنی ژاپن برگزار کننده آخرین دیدار روز پنجم این رقابت‎ها بود. دیدار این تیم مقابل کره‎جنوبی برگزار شد که تا پیش از امروز به خاطر شکست برابر ایران و صربستان هیچ امتیازی نداشت و آخرین تیم آسیایی در جدول رده بندی بود. البته دیدار امروز هم با وجودی که تا گیم پنجم ادامه داشت و کره‎ای‏ها موفق شدند از آن به اولین امتیاز این مسابقات دست یابند، نه تنها هیچ تغییری در وضعیت‏شان نداشت بلکه آنها را به یک رده پایین‎تر هم سوق داد.

بدین ترتیب در پایان دیدارهای روز پنجم مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن، تیم‎های صربستان و استرالیا بدون باخت ماندند و پورتوریکو و کره جنوبی بدون برد؛ ایران هم متحمل نخستین شکست خود شد. نتایج دیدارهای روز پنجم مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن به این شرح است:

* پورتوریکو صفر - ونزوئلا 3

* ایران یک - استرالیا 3

* چین صفر - صربستان یک

* کره جنوبی 2 - ژاپن 3

تغییرات جدول رده بندی

در پایان چهار دیدار برگزارشده در روز پنجم مسابقات والیبال انتخابی المپیک، جای تیم‎های استرالیا و صربستان در رده‎های اول و دوم جدول رده‏بندی تغییر کرد و صرب‏ها صدرنشین شدند. تیم ملی کشورمان با وجود متحمل شدن شکست برابر استرالیا در رده سوم باقی ماند با این تفاوت که حالا سایه ژاپن را بالای سر خود احساس می‌کند چون تیم میزبان با شکست دادن کره‌ای‎ها یک رده صعود کرد و با شرایط مشابه ایران در رده چهارم قرار گرفت.

متحمل شکست برابر صربستان نیز منجر به سقوط یک رده‎ای چین شد. دیگر تغییر جدول رده بندی مربوط به موقعیت تیم‎های ونزوئلا و کره‏جنوبی است که جایگاه خود را در رده‏های ششم و هفتم جابه‌جا کردند. رده‏بندی هشت تیم شرکت کننده درمسابقات والیبال انتخابی المپیک در پایان دیدارهای روز پنجم به این شرح است:

جدول رده بندی:

1- صربستان (3 برد، بدون باخت، 9 امتیاز)

2- استرالیا (3 برد، بدون باخت، 9 امتیاز)

3- ایران (2 برد، بدون باخت، 5 امتیاز)

4- ژاپن (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

5- چین (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

6- ونزوئلا (یک برد، دو باخت، 3 امتیاز)

7- کره جنوبی (3 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

8- پورتوریکو (سه باخت، بدون برد، بدون امتیاز)

مسابقات والیبال انتخابی المپیک روز چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار درتوکیو پیگیری می شود. تیم ملی ایران نخستین دیدار این روز از رقابت‏ها را برابر پورتوریکو - تیم هفدهم جهان - برگزار می‏کند. برنامه دیدارهای روز ششم به این شرح است:

چهارشنبه 17 خردادماه

* ایران - پورتوریکو (ساعت 6:30)

*صربستان - ونزوئلا

* ژاپن - استرالیا

* کره جنوبی -چین