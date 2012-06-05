انهدام بزرگترین باند سارقان کیف قاپ و داخل خودرو در قم

به گزارش خبرگزاری مهر‏‌، سردار مهدی توکلی بیان کرد: در پی وقوع کیف قاپی های متعدد و سرقت های داخل خودرو در استان قم، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: سارقان با تعقیب اتومبیل های تک سرنشین که سرنشین آنها عمدتا خانم بوده در فرصت مناسب اقدام به قاپیدن کیف و یا تخریب شیشه خودرو کرده و کیف آن ها را سرقت می کردند.

وی یادآور شد: با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، تیم های عملیات ویژه فعال شدند که یکی از سارقان توسط عوامل گشت تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان، شناسایی و در تعقیب و گریز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: بعد از دستگیری نامبرده تحقیقات کارشناسی شده از وی به عمل آمد که در نهایت کلیه مرتبطین در انجام سرقت ها، از جمله سرکرده اصلی باند که در یکی از شهرهای اطراف استان قم سکونت داشت و تنها جهت ارتکاب سرقت به قم می آمد شناسایی و کلیه همدستان شامل هشت نفر که همگی سابقه دار بودند در تعقیب و مراقبت های شبانه روزی توسط تیم های عملیات ویژه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی و ادله بدست آمده و همچنین شناسایی شهود، کلیه متهمان لب به اعتراف گشوده و به ارتکاب 181 فقره سرقت کیف قاپی و داخل خودرو اعتراف کردند.

توکلی در پایان گفت: متهمان به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی استان معرفی که با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.