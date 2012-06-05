10 باند تهیه مواد مخدر در گلستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمود میرفیضی عصر سه شنبه در جمع مسئولان استان افزود: طی این مدت 163 کیلوگرم انواع موادمخدر توسط مأموران انتظامی استان کشف شد.

فرمانده انتظامی گلستان پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز، جمع آوری معتادان پرخطر، طرح های ایست و بازرسی در محورهای ورودی استان را از جمله راهکارهای مقابله با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع موادمخدر عنوان کرد.

وی گفت: میزان کشف موادمخدر صنعتی طی این مدت افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه موضوع موادمخدر به یک تهدید علیه امنیت ملی تبدیل شده بر تعامل و همکاری اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر تأکید کرد.

سرهنگ میرفیضی ریشه کن کردن موادمخدر را نیازمند یک عزم ملی در جامعه عنوان کرد و افزود:‌ مشارکت مردم در قالب طرح امنیت محور نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی خصوصاَ اعتیاد در جامعه دارد.

وی گفت: آموزش پیشگیری از اعتیاد باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.