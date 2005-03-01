درمان سرپايي در گرمخانه ها آغاز شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، محمدرضا فردين با اشاره به اينكه هر هفته دو نوبت تيم پزشكي به گرمخانه ها مراجعه مي كنند، افزود: تيم پزشكي موظف است هر هفته دو نوبت به 4 گرمخانه شهرداري مراجعه و نسبت به درمان سرپايي افراد و در صورت نياز براي اعزام به مراكز درماني اقدام كند.

وي در عين حال گفت: چنانچه وضعيت بيماري فرد به گونه اي باشد كه امكان حضور در گرمخانه را نداشته باشد ، او را به مركز موقت اسلامشهر اعزام مي كنيم.

فردين همچنين از آغاز طرح تنظيف و استحمام بي خانمانان در گرمخانه هاي شهرداري تهران خبر داد و افزود: اين طرح نيز حدود سه هفته است با هدف رعايت نكات بهداشتي و سلامت فردي اجرا مي شود.

مدير امور آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: بر اساس قراردادي كه با گرمابه هايي كه در نزديكي گرمخانه ها مستقر هستند، كساني كه ظاهر نامناسبي دارند قبل از ورود به گرمخانه استحمام كرده و تمام لباسهاي زير آنها تعويض و شامپوهاي مخصوص براي نظافت به آنها داده مي شود.