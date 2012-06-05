مهدی رفیعیدرگفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طرح جامع مایه کوبی واکسیناسیون بیماری تب برفکی در بخش های مرکزی، جعفریه، سلفچگان و مجتمع های دامشهرو لبن اجرا می شود.

وی درادامه افزود: این طرح ازتاریخ 13 خرداد شروع و تا پایان خرداد هم ادامه خواهد داشت

رفیعی ضمن بیان اینکه این طرح درکلیه روستاها و دامداری های انجام می شود، ‌گفت: تعداد 80 هزار راس گاو و گوساله به صورت رایگان مایه کوبی می شود.

مدیرکل سازمان دامپزشکی قم اضافه کرد: این طرح با استفاده از توان بخش خصوصی اجرا وکلیه هزینه های آن درقالب قرارداد خرید خدمت توسط اداره کل دامپزشکی تامین خواهد شد.

وی دراین باره اظهارداشت: هر مرکز بخش خصوصی اجرا کننده این طرح ، 2 یا سه تیم عملیاتی دارد که به دامداری ها مراجعه کرده و واکسیناسیون را انجام خواهند داد.

رفیعی پیرامون نظارت سازمان دامپزشکی استان برتیم های اجرایی افزود: تیم های نظارتی ازطرف سازمان دامپزشکی استان ماموریت نظارت برعملکرد اکیپ های اجرایی ، برعهده دارند تا اصول بهداشتی مراحل واکسیناسیون به درستی رعایت شود و نهایتا آمارو گزارشها دراختیار مرکز دامپزشکی استان قرارخواهد گرفت.

وی درادامه گفت: این طرح درسالهای گذشته به صورت ملی و همزمانبا برگزاری درتمام استان ها دراستان قم نیزانجام می گرفت اما طبق دستورالعمل جدید، هراستانی با توجه به وضعیت دامی و شرایط موجود درخود موظف به اجرای این طرح شده است .

مدیرکل سازمان دامپزشکی قم تاکید کرد: درحال حاضراولین فازاین طرح به صورت استانی درحال اجراست و پیش بینی می شود که تا سه هفته ادامه داشته باشد.

این طرح هر چهارماه یک بار در طول سال برگزار خواهد شد.