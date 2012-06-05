سومین ایستگاه پایش مکانیزه رودخانه کرج در آسارا وارد مدار شد

محمدی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این ایستگاه به طور لحظه ای میزان املاح و آلودگی آب رودخانه کرج را گزارش می دهد و با جمع آوری اطلاعات فصلی و سالانه امکان نتیجه گیری و چگونگی کیفی سازی آب این رودخانه را امکانپذیر می سازد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این رودخانه در تامین آب آشامیدنی شهر تهران، آب کشاورزی مناطق همجوار و همچنین منبع تامین کننده برق کشور، کنترل و پایش لحظه ای این رودخانه ضرورت فراوانی داشت و با آغاز به کار ایستگاه سوم پایش کیفی آب رودخانه کرج، بهره برداری از آن بهتر می شود.

محمدی تصریح کرد: کنترل کیفیت آب این رودخانه همواره یکی از وظایف مهم امور نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب و آزمایشگاه های شرکت آبفای شهر تهران بوده که طی سالیان متمادی به انجام رسیده و هم اکنون نیز با جدیت دنبال می شود.



محمدی ادامه داد: این رودخانه همچنین دارای مشخصه های هیدرولوژیکی و برخوردار از پتانسیلهای بالقوه زیستی است و از نظر بوم شناختی نیز توانسته اکوسیستمی مناسب برای انواع پرندگان آبزی، کنار آبزی و آبزیان کم نظیر باشد که جمله این عوامل لزوم توجه ویزه به این رودخانه را بیشتر می کند.

وی یادآور شد: پیش از این دو دستگاه پایش کیفی لحظه ای در روستاهای گچسر و پورکان راه اندازی و شروع به کار کرده است و این سومین ایستگاهی است که برای نظارت دقیق و کنترل کیفی آب روخانه کرج وارد مدار شده است.

رودخانه کرج از رودخانه های پرآب دامنه جنوبی البرز و تحت حفاظت سازمان محیط زیست است.