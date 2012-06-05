شهرکهای صنعتی شبستر30درصد از اعتبارات استانی را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهرستان شبستر به عنوان یکی از قطبهای صنعتی استان، رتبه سوم صنعت استان را به خود اختصاص داده است.
وی تصریح کرد: شهرک صنعتی شبستر از نظر تعداد و تراکم 10 درصد از کل شهرکهای صنعتی استان یعنی دو برابر میانگین استانی نسبت به سایر شهرک های صنعتی را داراست.
عسگری با اشاره به شاخصه های جذب سرمایه گذاران خارجی در شهرستان شبستر اظهار داشت: به غیر از شهرک صنعتی شبستر شهرک ها و گروه های صنعتی از جمله مصالح ساختمانی، شهرک صنعتی شبستر، ناحیه صنعتی کوزهکنان و چهرهگان نیز در این منطقه وجود دارد.
وی گفت: امسال بیشتر اعتبارات تخصیص یافته در بخش زیرساختهای شهرکهای صنعتی موجود در شبستر هزینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در پاسخ به درخواست فرماندار شبستر در خصوص ایجاد شهرک صنعتی جدید در این شهرستان تاکید کرد: اگر استعداد جذب سرمایهگذار در این شهرستان به گونهای باشد که منجر به اشباع شهرکهای صنعتی موجود شود، در آینده اقدام به توسعه شهرکهای صنعتی یا ایجاد شهرک جدید در این شهرستان می شود.
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