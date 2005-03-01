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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۵۹

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران :

معابر تهران فقط ظرفيت تردد نيمي از خودروهاي موجود را دارد

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در خصوص دورنماي ترافيك شهر تهران اظهار داشت : در صورتي كه افزايش سالانه خودروي شخصي در شهر تهران حدود 400 هزار دستگاه و سرعت تثبيت شده 20 كيلومتر در ساعت باشد ، كمبود سطح معابر حدود 49 ميليون متر مربع خواهد بود و به عبارت ديگر تا سال 90 به طور متوسط سالانه بايد 198 كيلومتر بزرگراه در تهران ساخته شود اين در حالي است كه همزمان با اين امر ، روند اجرايي خروج خودروهاي فرسوده از شبكه معابر تهران از سرعت لازم برخوردار نيست .

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر حميد بهبهاني احداث زير گذر در شبكه معابر تهران ، نصب و مكانيزه كردن پل هاي عابر پياده ، احداث منوريل ، ساخت پاركينگ طبقاتي ، ساخت و تكميل بزرگراهها و احداث خطوط حمل و نقل ريلي را از مهمترين زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي دانست و تصريح كرد : تكميل كمربند بزرگراهي داخل شهر تهران بيش از هر طرح توسعه ديگري در بهبود وضعيت تردد و افزايش كارايي شبكه معابر تهران نقش خواهد داشت ،  بر اين اساس اگر شبكه معابر بهبود پيدا نكند در اثر افزايش خودروها سرعت متوسط كاهش يافته و  ظرفيت معابر در حد 1 ميليون و 200 هزار خودرو باقي خواهد ماند در حاليكه با بهبود شبكه معابر و حفظ حداقل سرعت متوسط موچود اين ظرفيت افزايش خواهد يافت .  

وي ادامه داد : اگرچه آمريكا در ازاي هر 7/1 نفر يك خودرو دارد اما به دليل برخورداري از زيرساختهاي مناسب و كامل با معضل حادي در اين زمينه مواجه نيست در حاليكه ما 250 كيلومتر بزرگراه كم داريم كه اين مقدار هم فقط براي تردد يك ميليون خودرو كافي است .

بهبهاني در خصوص مهمترين محورهاي برنامه بهبود وضعيت حمل و  نقل و ترافيك  تصريح كرد :  حمل ونقل عمومي ، مديريت عرضه ،  مديريت تقاضاي سفر ، قوانين ومقررات آموزش ،  روش هاي درآمد زايي براي بهبود ترافيك ، ساخت شبكه معابر ، بهبود ، ايمني و توسعه شبكه معابر ،  مديريت پاركينگ ، ساماندهي تردد عابران پياده و  ايجاد محدوديت ترافيك با توجه به اينكه ظرفيت 40 خودوري سواري برابر يك دستگاه اتوبوس است ،  بنابر اين دسترسي به حمل نقل عمومي مطلوب مي تواند نقش بسيار موثري در روان سازي بار ترافيكي شبكه معابر تهران داشته باشد .  

کد مطلب 161928

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