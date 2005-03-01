معابر تهران فقط ظرفيت تردد نيمي از خودروهاي موجود را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر حميد بهبهاني احداث زير گذر در شبكه معابر تهران ، نصب و مكانيزه كردن پل هاي عابر پياده ، احداث منوريل ، ساخت پاركينگ طبقاتي ، ساخت و تكميل بزرگراهها و احداث خطوط حمل و نقل ريلي را از مهمترين زمينه هاي مشاركت بخش خصوصي دانست و تصريح كرد : تكميل كمربند بزرگراهي داخل شهر تهران بيش از هر طرح توسعه ديگري در بهبود وضعيت تردد و افزايش كارايي شبكه معابر تهران نقش خواهد داشت ، بر اين اساس اگر شبكه معابر بهبود پيدا نكند در اثر افزايش خودروها سرعت متوسط كاهش يافته و ظرفيت معابر در حد 1 ميليون و 200 هزار خودرو باقي خواهد ماند در حاليكه با بهبود شبكه معابر و حفظ حداقل سرعت متوسط موچود اين ظرفيت افزايش خواهد يافت .

وي ادامه داد : اگرچه آمريكا در ازاي هر 7/1 نفر يك خودرو دارد اما به دليل برخورداري از زيرساختهاي مناسب و كامل با معضل حادي در اين زمينه مواجه نيست در حاليكه ما 250 كيلومتر بزرگراه كم داريم كه اين مقدار هم فقط براي تردد يك ميليون خودرو كافي است .

بهبهاني در خصوص مهمترين محورهاي برنامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك تصريح كرد : حمل ونقل عمومي ، مديريت عرضه ، مديريت تقاضاي سفر ، قوانين ومقررات آموزش ، روش هاي درآمد زايي براي بهبود ترافيك ، ساخت شبكه معابر ، بهبود ، ايمني و توسعه شبكه معابر ، مديريت پاركينگ ، ساماندهي تردد عابران پياده و ايجاد محدوديت ترافيك با توجه به اينكه ظرفيت 40 خودوري سواري برابر يك دستگاه اتوبوس است ، بنابر اين دسترسي به حمل نقل عمومي مطلوب مي تواند نقش بسيار موثري در روان سازي بار ترافيكي شبكه معابر تهران داشته باشد .