2200 پروژه عمرانی در استان همدان در دست اجراست

خسرو سامری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام پروژه های عمرانی همدان در حال پیگیری و انجام است، گفت: در این مجموعه از 100 پروژه بزرگ و بسیار موثر به عنوان پروژه محرک استان همدان نام برده می شود.

وی با بیان اینکه این 100 پروژه با تخصیص اعتبارات مورد نیاز در حال اجرا هستند، ادامه داد: در حال حاضر تعدادی پروژه به علت اتمام اعتبار در سال 90 و انتظار برای تبادل موافقت نامه و تخصیص اعتبار در سال 91 به ظاهر رکود دارند که بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

معاون امور عمرانی استاندار همدان اظهار داشت: پروژه ها شامل راه های مهم استان، آزادراه ها و راه آهن های استان همدان است.

همدان دارای دو خط مستقل راه آهن در حال ساخت است

وی با بیان اینکه همدان دارای دو خط مستقل راه آهن در حال ساخت است، گفت: راه آهن غرب که از اراک به ملایر، نهاوند و کرمانشاه می رسد و راه اهن تهران - همدان - سنندج که از تهران به ساوه، فامنین و همدان خواهد آمد، دو خط مستقل راه آهن این استان است.

سامری اضافه کرد: پروژه فرودگاه همدان، پروژه راه همدان- سنندج، کنارگذرهای غربی- شرقی همدان، اسدآباد، تویسرکان و بیمارستان های مختلف با تعداد 766 تخت در حال ساخت است.

پروژه های بزرگ سدهای استان همدان شامل سد سرابی، سد گرین، سد شنجور در رزن و پروژه هایی در بخش فاضلاب شهری، گازرسانی روستاها و آموزش عالی در حال اجرا است.

در سفر وزیر راه و شهرسازی به همدان 121 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت

سامری در ادامه با بیان اینکه در سفر پنجم اردیبهشت وزیر راه و شهرسازی، حدود 121 میلیارد تومان برای پروژه های مسکن مهر، راه، راه آهن و بیمارستان های استان همدان اختصاص یافت، گفت: تا به حال 40 درصد از این اعتبار دست پیمانکاران راه و راه آهن رسیده و جذب باقی مانده این اعتبارات به سرعت درحال پیگیری است.

وی اضافه کرد: در سفر معاون ساخت و توسعه وزارت راه و شهرسازی نیز مبلغ 10 میلیارد تومان از محل تعهدات همین سفر به پیمانکار تخصیص داده شد.

سامری اظهار داشت: تعهدات این سفر به تفکیک پروژه ها 94 و نیم میلیارد تومان برای راه آهن همدان – تهران، 20 میلیارد برای فرودگاه همدان، هفت و نیم میلیارد تومان برای مسکن مهر استان همدان و700 میلیون تومان برای بیمارستان ها است.

وی در خصوص تحول مسکن مهر استان همدان در دو سال اخیر نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته تحول اساسی در بحث مسکن شهری و روستایی همدان اتفاق افتاده است، ادامه داد: در سال گذشته 24027 واحد مسکن شهری شامل مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر و زیر 25 هزارنفر، مسکن در بافت های فرسوده شهری و اصلاح و بازسازی و بهسازی مسکن روستایی محقق شده است.

31 پروژه مهم همدان در قالب طرح مهر ماندگار تعریف شده است

سامری در خصوص پروژه هایی که در قالب طرح مهر ماندگار تعریف شده، عنوان کرد: 31 پروژه مهم استان همدان در بخشهای راه، نیرو، بهداشت و درمان و اقتصادی در بحث طرح مهر ماندگار قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته 13 میلیارد تومان در قالب ها اعتبارات عمرانی استانی به شهرداری های استان همدان پرداخت شده است، گفت: در ساخت تقاطع های غیر همسطح در شهرهای استان همدان پشتیبانی کامل عملیاتی و بودجه ای از شهرداری ها بعمل می آید.

وی از ساخت چند پارکینگ طبقاتی در شهر همدان با مشارکت استانداری خبر داد و گفت: در شهر ملایر نیز نخستین تقاطع غیر همسطح شهری با مشارکت و پشتیبانی استانداری ساخته می شود.