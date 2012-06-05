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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

جذب دانشجویان خارجی ؛

بازدید جمعی از استادان ایرانی از مراکز دانشگاهی مالزی

بازدید جمعی از استادان ایرانی از مراکز دانشگاهی مالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : جمعی از استادان دانشگاهها و مدیران دانشکده های وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و اموزش پزشکی و دانشگاه ازاد که به مالزی سفر کرده اند از چند مرکز دانشگاهی در این کشور بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه که به مدت یک هفته در مالزی بسر می برند از برخی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مالزی بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مراکز آشنا شدند و توضیحاتی برای دانشجویان خارجی و نحوه جذب انها در دانشگاه های کشورمان ارایه دادند.

حضور این استادان در جمع دانشگاهیان و محققین مالزیایی و ارایه گزارش و امار پیشرفت های علمی کشورمان باعث علاقه مندی و همکاری دانشجویان و استادان مالزی با دانشگاه های کشورمان بالاخص در بخش پزشکی و چشم پزشکی گردید.

در بخشی از این دیدار ، دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان جنوب شرق آسیا به بررسی و تحلیل نظام آموزشی دانشگاه های مالزی پرداخت .

دکتر نصرالهی ضمن آسیب شناسی نظام آموزشی مالزی ، افزود: پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مالزی یکی از ارکان اصلی نظام اموزشی است که خوشبختانه دانشجویان ایرانی موفقت های چشمگیری در این بخش داشته اند و استادان مالایی به همین دلیل به دانشجویان ایران افتخار می کنند .

دانشگاهیان اعزامی به مالزی در بازدید از دانشگاه پیام نور شعبه مالزی نیز در یک نشست علمی شرکت کرده و پس از توضیحات رئیس دانشگاه با فعالیت های این مرکز دانشگاهی خارج از کشور آشنا شدند.

در این نشست علمی همچنین مطالبی در خصوص روانشناسی اسلامی، مدیریت در اقتصاد ، حقوق بین الملل و قضا در اسلام مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

اساتید دانشگاه ه های دولتی و غیر دولتی کشورمان که در قالب یک تور سیاحتی به کشور مالزی سفر کرده اند از این فرصت استفاده کرده و از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی این کشور نیز دیدار و ارتباط علمی و فرهنگی خود را با اساتید و مسئولین این دانشگاه ها برقرار کردند.
 

کد مطلب 1619283

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