بازدید جمعی از استادان ایرانی از مراکز دانشگاهی مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه که به مدت یک هفته در مالزی بسر می برند از برخی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مالزی بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مراکز آشنا شدند و توضیحاتی برای دانشجویان خارجی و نحوه جذب انها در دانشگاه های کشورمان ارایه دادند.

حضور این استادان در جمع دانشگاهیان و محققین مالزیایی و ارایه گزارش و امار پیشرفت های علمی کشورمان باعث علاقه مندی و همکاری دانشجویان و استادان مالزی با دانشگاه های کشورمان بالاخص در بخش پزشکی و چشم پزشکی گردید.

در بخشی از این دیدار ، دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان جنوب شرق آسیا به بررسی و تحلیل نظام آموزشی دانشگاه های مالزی پرداخت .

دکتر نصرالهی ضمن آسیب شناسی نظام آموزشی مالزی ، افزود: پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های مالزی یکی از ارکان اصلی نظام اموزشی است که خوشبختانه دانشجویان ایرانی موفقت های چشمگیری در این بخش داشته اند و استادان مالایی به همین دلیل به دانشجویان ایران افتخار می کنند .

دانشگاهیان اعزامی به مالزی در بازدید از دانشگاه پیام نور شعبه مالزی نیز در یک نشست علمی شرکت کرده و پس از توضیحات رئیس دانشگاه با فعالیت های این مرکز دانشگاهی خارج از کشور آشنا شدند.

در این نشست علمی همچنین مطالبی در خصوص روانشناسی اسلامی، مدیریت در اقتصاد ، حقوق بین الملل و قضا در اسلام مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

اساتید دانشگاه ه های دولتی و غیر دولتی کشورمان که در قالب یک تور سیاحتی به کشور مالزی سفر کرده اند از این فرصت استفاده کرده و از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی این کشور نیز دیدار و ارتباط علمی و فرهنگی خود را با اساتید و مسئولین این دانشگاه ها برقرار کردند.

