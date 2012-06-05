گلستان میزبان گردهمایی علمی کاربردی هلال احمر شد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گردهمایی از روز چهارشنبه به مدت دو روز در گرگان برگزار می شود.

وی تبییت رویکردها و سیاستهای سال جاری با رویکرد شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را از جمله اهداف برشمرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در این گردهمایی دو روزه دبیرکل جمعیت هلال احمر و مدیران عامل جمعیت در استان شرکت دارند.

وی عنوان کرد: در حاشیه این گردهمایی پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان افتتاح می شود و ساخت این پایگاه از آرزوی دیرینه مردم منطقه بوده که در پایگاه کریم آباد افتتاح می شود.