کمک یک میلیاردی وزارت ارشاد به موسسات قرآنی هرمزگان

حجت الاسلام علی مریدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، بیان داشت: این حمایت از سوی مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور توانمند سازی و گسترش فعالیت های قرآنی در هرمزگان صورت گرفته است.

وی افزود: اعتبار مذکور برای ساخت مکان، تجهیز و همچنین کارهای آموزشی در اختیار موسسات قرآنی استان هرمزگان قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: هم اکنون بیش از 30 موسسه قرآنی در سراسر استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستند و این گونه حمایت ها می تواند در توانمند سازی موسسات قرآنی و فراهم ساختن فضای مناسب جهت توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی در حوزه قرآنی بسیار موثر باشد.

مریدی زاده تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی چند سال اخیر در حوزه فعالیت های قرآنی گام های بلندی را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی برداشته و تسلط بر قرائت و روانخوانی قرآن کریم چشم انداز این طرح بزرگ است.