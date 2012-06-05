۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

مریدی زاده به مهر خبر داد:

کمک یک میلیاردی وزارت ارشاد به موسسات قرآنی هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از کمک یک میلیارد ریالی وزارت ارشاد به موسسات قرآنی هرمزگان خبر داد.

حجت الاسلام علی مریدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، بیان داشت: این حمایت از سوی مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور توانمند سازی و گسترش فعالیت های قرآنی در هرمزگان صورت گرفته است.

وی افزود: اعتبار مذکور برای ساخت مکان، تجهیز و همچنین کارهای آموزشی در اختیار موسسات قرآنی استان هرمزگان قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: هم اکنون بیش از 30 موسسه قرآنی در سراسر استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستند و این گونه حمایت ها می تواند در توانمند سازی موسسات قرآنی و فراهم ساختن فضای مناسب جهت توسعه فعالیت های آموزشی و ترویجی در حوزه قرآنی بسیار موثر باشد.

مریدی زاده تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی چند سال اخیر در حوزه فعالیت های قرآنی گام های بلندی را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توسعه فعالیتهای قرآنی برداشته و تسلط بر قرائت و روانخوانی قرآن کریم چشم انداز این طرح بزرگ است.

