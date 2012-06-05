رشید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار نیست زمان انتخابات هیئت فوتبال اصفهان تغییر کند، اظهار داشت: سایت ما با عجله در این زمینه مطلبی بر روی خروجی خود قرار داده چون ما نمیتوانیم زمان این انتخابات را تغییر دهیم و این اختیار در ما وجود ندارد.
وی در مورد وظایف ادارهکل در برگزاری انتخابات تصریح کرد: ما تنها کار هماهنگی را انجام میدهیم و جابجایی زمان با فدراسیون است و تا این لحظه هیچ تصمیمی برای تغییر زمان برگزاری انتخابات اتخاذ نشده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اضافه کرد: اگر قرار باشد تغییری در زمان انتخابات صورت گیرد، ادارهکل تنها تغییر این زمان را به فدراسیون پیشنهاد میکند و در صورتی که فدراسیون موافقت کند زمان تغییر میکند که فعلا تصمیمی برای تغییر زمان انتخابات نداریم.
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