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۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

خدابخش در گفتگو با مهر:

تغییر زمان انتخابات هیئت فوتبال صحت ندارد/ مشکل به زودی حل می‌شود

تغییر زمان انتخابات هیئت فوتبال صحت ندارد/ مشکل به زودی حل می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در مورد اخباری که پیرامون تغییر زمان انتخابات هیئت فوتبال اصفهان شنیده می‌شود، گفت: تغییر زمان انتخابات هیئت فوتبال صحت ندارد و قرار نیست زمان آن تغییر کند.

رشید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار نیست زمان انتخابات هیئت فوتبال اصفهان تغییر کند، اظهار داشت: سایت ما با عجله در این زمینه مطلبی بر روی خروجی خود قرار داده چون ما نمی‌توانیم زمان این انتخابات را تغییر دهیم و این اختیار در ما وجود ندارد.

وی در مورد وظایف اداره‌کل در برگزاری انتخابات تصریح کرد: ما تنها کار هماهنگی را انجام می‌دهیم و جابجایی زمان با فدراسیون است و تا این لحظه هیچ تصمیمی برای تغییر زمان برگزاری انتخابات اتخاذ نشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اضافه کرد: اگر قرار باشد تغییری در زمان انتخابات صورت گیرد، اداره‌کل تنها تغییر این زمان را به فدراسیون پیشنهاد می‌کند و در صورتی که فدراسیون موافقت کند زمان تغییر می‌کند که فعلا تصمیمی برای تغییر زمان انتخابات نداریم.

کد مطلب 1619286

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