علی اکبر ابرقویی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون انتخابات شنبه هفته آینده هیئت فوتبال اصفهان اظهار داشت: با اینکه شایعات فراوانی در مورد این انتخابات وجود دارد اما همین شایعات نیز اگر از حد خود خارج نشود، می‌تواند جذابیت‌های بیشتر و زیباتری در فوتبال به وجود آورد.

وی در مورد عملکرد هیئت فوتبال استان اصفهان در چند وقت اخیر تصریح کرد: با وجود آمار و ارقام روشن تمام کارشناسان می‌توانند بدون هیچ کم و کاستی عملکرد هیئت فوتبال را در زمان سرپرستی من ارزیابی و نقاط مثبت و منفی آن را مشخص کنند.

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان بیان داشت: با وجود تمام تلاش‌های انجام شده برای پیشرفت فوتبال در استان اصفهان با این حال برای راهیابی به قله‌های بالاتر نباید هیچگاه به جایگاه فعلی خود راضی باشیم.

وی انتخاب هیئت فوتبال استان اصفهان را به عنوان هیئت نمونه کشور جز افتخارات این هیئت عنوان کرد و بیان داشت: با طرح آسیا ویژن تمام تیم‌های فوتبال از ساختار باشگاهی برخوردار شده‌اند.

ابرقویی‌نژاد گفت: هیئت فوتبال استان اصفهان توانسته است سطح مربیان خود را به بالاترین سطح آسیا که برابر با درجه A است ارتقا دهد.

وی در مورد شایعه دست داشتن در مورد ایجاد شرایط مطلوب انتخاباتی برای خود و حذف دیگر رقیبان ادامه داد: تقلب در انتخابات هیئت فوتبال استان اصفهان با وجود نمایندگان فدراسیون فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان غیر ممکن است و با توجه با اساس‌نامه هیئت فوتبال‌های استان‌ها تمام اعضای مجمع دارای شخصیت حقوقی هستند و همه این افراد بر اساس مفاد اساس‌نامه‌ای در مجمع شرکت کرده و حق رای دارند و هیچ شخص نمی‌تواند فردی را به صورت سلیقه‌ای به عضویت مجمع عمومی هیئت درآورد و باید بگویم تقلب در انتخابات تنها یک شایعه خنده‌دار است.

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان اظهار داشت: مسئولیت برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان اصفهان بر دوش دبیر این هیئت و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان انجام می‌شود و من هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارم.