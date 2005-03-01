نمايندگان ملي گراي روسيه از توافقات بوش و پوتين شكايت دارند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه، "دميتري روگوزين" (Dmitri Rogozin ) يكي از نمايندگان ملي گراي روسيه امروز سه شنبه اعلام كرد: از وزير امور خارجه اين كشور قول گرفته است كه آمريكا اجازه نخواهد داشت از هيچ يك از سايت هاي هسته اي روسيه اعم از نظامي يا غير نظامي بازرسي كند.

روگوزين اظهار داشت: در پي نشست هفته گذشته بوش و پوتين و امضاي توافق نامه اي كه طبق آن روسيه و آمريكا مي توانند در يك همكاري مشترك از سايت هاي هسته اي يكديگر بازديد كنند، وي از لاورف در اين زمينه سوال كرده است.

روگوزين كه رياست چپ ترين گروه روسيه با نام رودينا را بر عهده دارد، در ادامه گفتگو با خبرگزاري ريانووستي گفت: من از لاورف جواب گرفتم و وي در زمينه بازرسي از سايت هاي روسيه به من گفت كه امكان ندارد كشوري از سايت هاي هسته اي روسيه بازرسي كند و اين قرارداد فقط نوعي مشاهده را در بر مي گيرد.

گفتني است بوش و پوتين روساي جمهور آمريكا و روسيه هفته گذشته توافق كردند كه در صورت درخواست بتوانند از سايت هاي هسته اي يكديگر بازرسي به عمل آورند.