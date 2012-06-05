به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی عرفان اظهارکرد: همایش جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری، اولین همایش ملی موضوع شناسی شهرسازی اسلامی ایرانی است که در مشهد برگزار میشود.
وی در خصوص محورهای این همایش گفت: جایگاه قبله در توسعه شهرهای ایرانی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کالبدی فضاهای شهری، جایگاه مسجد در طرحهای شهرسازی بخشهای توسعه یافته شهرهای ایران در ۳ دهه گذشته، جایگاه گلزار شهدا در شهرهای ایران، بررسی مؤلفههای دینی در سیمای شبانه شهرها و بررسی نحوه حضور عناصر دینی در مراکز آموزشی، تفریحی، پارکها و فضای سبز شهرها از جمله موضوعات اصلی این همایش است.
عرفان تصریح کرد: این همایش به همت مؤسسه حکمت و دانش و حوزه هنری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حمایتهای علمی و معنوی حوزه علمیه قم، دفتر آیتالله زنجانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، دانشگاه امام رضا(ع)، آستان قدس رضوی، استانداری خراسان رضوی، سازمان بازسازی عتبات عالیات، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این همایش تبیین معماری اسلامی ایرانی برای صدور به کشورهایی است که به تازگی در حال تشکیل حکومتهای اسلامی هستند، گفت: علی اکبر ولایتی، مشاور عالی مقام معظم رهبری از مهمانان ویژه این همایش بوده و استاندار خراسان رضوی، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، شهرداران و فرمانداران، مدیران سازمانهای مربوطه، جامعه مهندسین و جامعه معماران نیز حضور خواهند داشت.
دبیر اجرایی همایش جایگاه عناصر دینی در توسعه شهری بیان کرد: این همایش پنجشنبه 18 خرداد، ساعت 8 صبح با سخنرانی ولایتی افتتاح میشود و استاندار خراسان رضوی و معاون وزیر مسکن و شهرسازی سخنرانان دیگر این مراسم تا ظهر خواهند بود؛ همچنین مراسم اختتامیه عصر همان روز با سخنرانی آیتالله زنجانی در سالن همایشهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد واقع در منطقه قاسمآباد، برگزار خواهد شد.
عرفان تصریح کرد: تاکنون 15 نشست جانبی برای بررسی ویژگیها و راهکارهای تحقق این موضوع و نقشه راه، با حضور نهادهای استان برگزار شده است، همچنین در حاشیه این همایش فراخوان مقالهای انجام شد که آثار رسیده به دبیرخانه مستقر در حوزه هنری خراسان، مورد داوری قرار گرفت و از برگزیدگان آن در روز همایش اصلی، تقدیر خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه نشریات تخصصی معماری و شهرسازی و مسابقه طراحی معماری از برنامههای جانبی این همایش است.
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