عملیات استاندارد سازی زمینهای بازی در بوستان ملت مشهد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 11 مشهد از آغاز عملیات بهسازی و استاندارد سازی زمین های بازی کودکان بوستان ملت خبر داد.

محمود برهانی گفت: اجرای عملیات کفپوش استاندارد با قابلیت دوام سقوط سه متری از جمله اقداماتی است که در حوزه استاندارد سازی زمین های بازی کودکان در پارک ملت انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: فراخوانی از تولیدکنندگان دستگاه های جدید بازی کودکان انجام شده تا با انجام این اقدام جدیدترین وسایل بازی برای رفاه کودکان در بزرگترین و قدیمی ترین بوستان مشهد نصب شود.

به گفته وی احداث زمین بازی کودکان در سایت بانوان از جمله مواردی است که طی یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

سوله بحران رضاشهر شهریور ماه به بهره برداری می رسد

شهردار منطقه 9 مشهد گفت: ساخت نخستین سوله بحران در این منطقه شهریورماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

محسن گل مشکی تصریح کرد: سوله بحران فوق با سه اداره امداد، اورژانس و انبار امداد و نجات از انتهای سال گذشته در حال احداث است.

وی اضافه کرد: این سوله در منطقه رضا شهر، چهار راه خاقانی با مبلغ 9 میلیارد ریال در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در حال عملیاتی شدن است.

بهسازی و ایمن سازی منطقه حادثه خیز کنه بیست در مشهد

شهردار منطقه 5 مشهد از اجرای عملیات بهسازی و ایمن سازی مسیر 35 متری کنه بیست به عنوان یک منطقه حادثه خیز در مشهد خبر داد.

حسن حسینی گفت: تقاطع کنه بیست به دلیل پاره ای مشکلات از نقاط حادثه خیز سطح منطقه محسوب می شود که در سال جاری نسبت به ایمن سازی آن اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه هزینه ای بالغ بر 550 میلیارد ریال برآورد شده، بیان کرد: ایمن سازی و بهسازی 35 متری کنه بیست شامل اصلاح تمامی لچکی های ورودی این معبر، افزایش عرض مسیر در قسمت شمالی تقاطع و احداث میدان به شعاع 9.5 متر خواهد بود.

خیابان دانش تا پایان سال جاری احداث می شود

شهردار منطقه 10 مشهد گفت: با هدف بهبود عبور و مرور شهری در سال جاری خیابان دانش به منظور اتصال بزرگراه آزادی به بزرگراه توس احداث خواهد شد.

حمید ضمیری گفت: خیابان دانش که به عنوان یکی از خیابان های اصلی منطقه 10 شناخته می شود به منظور اتصال بزرگراه آزادی و بزرگراه توس با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان احداث خواهد شد.

شهردار منطقه 10 مشهد گفت: در سال جاری 140میلیون تومان به منظور بهسازی پیاده رو های محله خاتم الانبیاء که در ضلع شمالی بزرگراه آزادی واقع شده است اختصاص یافته است.

اجرای طرح بهساز در بولوار مصلی

شهردار منطقه شش مشهد گفت: طرح بهساز بولوار مصلی در منطقه شش مشهد از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.

شهرام کریمی ضمن اشاره به اجرای طرح بهساز در بولوارهای 22 بهمن، شهید رستمی و خیابان محمدآباد و شیرودی در سال گذشته افزود: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، در نظر داریم در سال جاری نیز چند خیابان دیگر منطقه را بهسازی کنیم.

وی بیان کرد: طرح بهساز از تقاطع رستمی و مصلی تا صدمتری کمربندی امتداد خواهد داشت و برای اجرای آن هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد شده است.