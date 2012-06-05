70 درصد بیماران مرکز سل نیشابور سالمند هستند

زهرا خیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در سال گذشته از 84 بیمار تحت درمان مرکز سل شهرستان 59 بیمار سن 60 سال و بالای 60 سال داشته‌اند که معادل 70 درصد بیماران است.

وی افزود: به علت متفاوت بودن علایم بالینی و رادیوگرافی سل ریوی در سالمندان در مقایسه با افراد جوان برای پیشگیری از تأخیر تشخیص در این گروه سنی پیشنهاد می‌شود بیماران سالمند با سرفه و خلط و تنگی‌نفس طول کشیده حتی با تظاهرات رادیوگرافی غیرمعمول برای سل بررسی شوند.

وی اظهار داشت: در مورد درمان سل در سالمندان نیز با توجه به همراهی سایر بیماری‌ها و سل در این افراد و همچنین مصرف انواع داروهای دیگر در این گروه لازم است تک‌ تک داروها بررسی شده و تداخل آنها با داورهای ضد سل در نظر گرفته شود و در صورت نیاز داروها تعدیل شود.

وی تصریح کرد: محل اثر اصلی بیماری سل ریه‌هاست ولی می‌تواند در سایراعضای بدن نیز ایجاد بیماری کند و عمدتا از راه تنفسی وارد بدن می‌شود.

به گفته وی، یک سوم مردم جهان با میکروب سل آلوده شده‌اند بدون آنکه احساس بیماری کنند و میکروب سل را به صورت نهفته در بدن خود دارند.

وی یادآور شد: هر ساله حدود 9 میلیون نفر در جهان به سل فعال مبتلا شده و حدود یک و نیم میلیون نفر در اثر این بیماری جان می‌سپارند.

وی ادامه داد: اغلب افراد پس از ورود میکروب به ریه‌ ها، هیچ وقت بیمار نمی‌شوند، زیرا سیستم دفاعی بدن آنها میکروب را مهار کرده و از تکثیر آن و ایجاد بیماری جلوگیری می‌کند و در واقع میکروب سل به حالت نهفته و غیرفعال در بدن آنها وجود دارد.

پزشک اپیدمیولوژی و سل دانشکده علوم پزشکی اضافه کرد: این افراد علایم بیماری را نداشته و میکروب را به دیگران انتقال نمی‌دهند، اما هر زمان که سیستم دفاعی بدن این افراد ضعیف شود میکروب سل فعال شده و ایجاد بیماری می‌کند.

خیری اضافه کرد: با این حال از هر 10 نفر که میکروب سل در بدن آنها وجود دارد، تنها یک نفر در طول عمر خود ممکن است به بیماری فعال سل مبتلا شوند، پس هر عامل که موجب ضعف سیستم ایمنی بدن فرد آلوده به میکروب سل شود ممکن است سبب بروز بیماری فعال سل در او شود.

وی تصریح کرد: قدرت دفاعی بدن در اثر سوء تغذیه، ابتلا به بیماری ایدز، دیابت، سرطان‌ها، نارسایی مزمن کلیه و مصرف داروهایی نظیر کورتون و یا داروهای ضد سرطان کاهش می‌یابد و در نتیجه سبب بیماری سل می‌شود.

وی یادآور شد: بدون شک سن یکی از عوامل زمینه‌ساز برای بسیاری از بیماری‌هاست و سل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

خیری اظهار داشت: در سالمندان با احتمال ضعف سیستم ایمنی و وجود بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های کلیوی و انسداد مزمن ریوی زمینه برای سل مهیا است.