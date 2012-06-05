  1. بین الملل
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

معاون وزیر خارجه روسیه:

الگوی یمن برای سوریه مناسب نیست/ مسکو مخالف به کارگیری زور است

الگوی یمن برای سوریه مناسب نیست/ مسکو مخالف به کارگیری زور است

معاون وزیر امور خارجه روسیه ضمن مخالفت با سوء استفاده از مسائل انسانی برای توجیه تجاوز نظامی به سوریه، اجرای الگوی یمن درباره این کشور را ناکارامد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "گنادی گاتیلوف" گفت : الگوی یمن برای حل بحران سوریه مناسب نیست، زیرا مخالفان سوری تمایلی به مذاکره ندارند.

وی بیان کرد: هنگامی که از الگوی یمن صحبت می شود باید به مخالفان نیز توجه کرد متاسفانه آنها تلاشی برای شروع گفتگوی سیاسی با حکومت ندارند.

گاتیلوف ضمن تاکید بر نپرداختن به موضوع کناره گیری بشار اسد در هر مذاکره ای اظهار داشت : ما در راستای افزایش کمکهای بشردوستانه به سوریه از طریق یونیسف و دیگر کانالها اقدام خواهیم کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه  با اشاره به اوضاع انسانی در سوریه گفت : مشکلات زیادی وجود دارد اما اینکه اوضاع را فاجعه بار بنامیم درست نیست و نباید از موضوعات انسانی برای اهداف سیاسی و دخالت نظامی استفاده شود و مسکو با این موضوع به شدت مخالف است.

کد مطلب 1619303

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