  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

با حضور وزیر علوم/

6 طرح کلان ملی در حوزه محیط ‌زیست به امضا رسید

6 طرح کلان ملی در حوزه محیط ‌زیست به امضا رسید

شش طرح کلان ملی در حوزه محیط زیست در مراسمی با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان محیط ‌زیست به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح کلان ملی پایش، حفاظت و احیای زیست‌بومی پهنه‌های آبی خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر با محوریت دانشگاه تهران و  اعتبار 38 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای  پنج سال، طرح پایش کیفی، حفاظت و مدیریت آلاینده های آب خاک و هوا با محوریت دانشگاه علم و صنعت و اعتبار 23 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال از طرحهای کلان ملی هستند که قرارداد اجرای آنها امضا شد.
 
بر اساس این گزارش، طرح پایش، حفاظت و احیای تنوع زیستی ایران با محوریت دانشگاه شهید بهشتی با اعتبار 35 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال  و طرح کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه محیط‌ زیست با محوریت دانشگاه تهران با مبلغ 15 میلیارد تومان و مدت زمان پنج سال از دیگر طرح های کلان هستند که قرارداد اجرای آنها امروز در سازمان محیط زیست به امضا رسید.

کد مطلب 1619308

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