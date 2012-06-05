6 طرح کلان ملی در حوزه محیط ‌زیست به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح کلان ملی پایش، حفاظت و احیای زیستبومی پهنههای آبی خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر با محوریت دانشگاه تهران و اعتبار 38 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال، طرح پایش کیفی، حفاظت و مدیریت آلاینده های آب خاک و هوا با محوریت دانشگاه علم و صنعت و اعتبار 23 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال از طرحهای کلان ملی هستند که قرارداد اجرای آنها امضا شد.
بر اساس این گزارش، طرح پایش، حفاظت و احیای تنوع زیستی ایران با محوریت دانشگاه شهید بهشتی با اعتبار 35 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال و طرح کاربرد فناوریهای نوین در حوزه محیط زیست با محوریت دانشگاه تهران با مبلغ 15 میلیارد تومان و مدت زمان پنج سال از دیگر طرح های کلان هستند که قرارداد اجرای آنها امروز در سازمان محیط زیست به امضا رسید.
شش طرح کلان ملی در حوزه محیط زیست در مراسمی با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان محیط زیست به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح کلان ملی پایش، حفاظت و احیای زیستبومی پهنههای آبی خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر با محوریت دانشگاه تهران و اعتبار 38 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال، طرح پایش کیفی، حفاظت و مدیریت آلاینده های آب خاک و هوا با محوریت دانشگاه علم و صنعت و اعتبار 23 میلیارد تومان و مدت زمان اجرای پنج سال از طرحهای کلان ملی هستند که قرارداد اجرای آنها امضا شد.
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