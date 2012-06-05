یادواره 59 شهید روستای "هیو" ساوجبلاغ برگزار شد

به گزارش خبرگاری مهر، مراسم یاد واره 59 شهید روستای هیو ساوجبلاغ در حسینه این روستا با حضور خانواده معظم شهدا،جمعی از مسئولان و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.



محسن رضایی در این مراسم گفت: دو عنصری که امام راحل آنرا بال وپر داد ارزش های اسلامی ونقش مردم بود؛ اهمیت مردم در اندیشه امام والهی شدن هدف آنان توانست لشگر عظیم ومستحکم عراق را از سرزمین ما خارج کند.



رضایی گفت: این اولین جنگی بود که ایران پیروز شدآن هم به خاطر اعتماد به مردم و وارد شدن ارزشهای دینی در جنگ بود



شهرستان ساوجبلاغ 630 شهیید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

دیدار چهره به چهره فرماندار ساوجبلاغ با 300 نفر از مردم شهرستان

فرماندار ساوجبلاغ به همراه مسئولان ادارات و نهادها با حضور در مصلی نماز جمعه شهرستان در دیدار چهره به چهره با شهروندان، مشکلات 300 نفر از مراجعان را مورد بررسی قرار داد.



عمده مسائل مطروحه در این دیدارها اشتغال، مرمت آسفالت معابر شهری و روستایی، رفع نواقص تاسیسات آب شرب، پوشش انهار کشاورزی، درخواست کمک های مالی و کمک به اجرای طرح های تولیدی در منطقه بود که در هر مورد فرماندار دستورات لازم را برای پیگیری امور و رفع مشکلات صادر کرد.



مراسم نکوداشت ارتحال امام خمینی (ره) در ساوجبلاغ برگزار شد



مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با حضور مسئولان و قشرهای مختلف مردم شهرستان ساوجبلاغ در مسجد جامع شهر هشتگرد برگزار شد.



حجت الاسلام رستگاری از اساتید حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت:تبیین آموزه ها و اندیشه‌های امام خمینی (ره) برای نسل جوان یک ضرورت است.

وی افزود: امام خمینی (ره) از اندیشه‌های والایی در جریان ‌سازی نهضت‌های مردمی و اداره حکومت برخوردار بودند که امروزه تبیین این اندیشه ها برای نسل جوان امری ضروری است.



اجرای مراسم مداحی و مدیحه سرایی در رثای ائمه علیهم السلام و شهدا از برنامه های این مراسم بود.





سرپرست فرمانداری طالقان از پروژه گاز و حاشیه دریاچه سد طالقان بازدید کرد

ساسان دلاویز در این بازدیدها از روند عملیات اجرایی پروژه خط انتقال گاز شهری طالقان و همچنین حاشیه سد دریاچه طالقان بازدید کرد.

دلاویز با اشاره به اینکه این پروژه از ضروری ترین نیازهای شهرستان طالقان است از پیمانکاران خواست تا بدون وقفه مراحل اجرای این پروژه را ادامه دهند.



پروژه خط انتقال گاز شهری طالقان با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال در آبان سال گذشته شروع شد و عملیات لوله گذاری آن نیز در ماه جاری با حضور استاندار محترم البرز آغاز شد.



همچنین وی در بازدید از حاشیه سد دریاچه طالقان نحوه برخورد مناسب با گردشگران را به ماموران محیط زیست و همچنین نیروهای انتظامی شهرستان طالقان یادآور شد.

300 طالقانی به مرقد مطهر امام راحل اعزم شدند

بیش از 300 نفر در روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) به مرقد مطهر آن حضرت اعزام شدند.

این کاروانها با شعار "حمایت از ولایت، وظیفه امت است" بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.



فرماندار طالقان با مادر شهیدان غفوری دیدار کرد

ساسان دلاویز در این دیدار گفت:خانواده شهدا و ایثارگران سرمایه های اصلی انقلاب و نظام هستند و حفظ و حراست از این سرمایه ها مهمترین وظیفه مسئولین و مردم است.

مادر شهیدان غفوری از سرپرست فرمانداری طالقان خواست تا با توجه ویژه به فقرا، سالمندان و بیماران این اقشار آسیب پذیر را بیشتر حمایت کنند.



شهیدان غفوری در طول 8 سال جنگ تحمیلی، جانانه و گوش به فرمان ولایت فقیه در برابر تعرضات دشمنان اسلام ایستادگی کردند.