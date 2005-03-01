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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۱۸

هفته بيست و دوم مسابقات فوتبال ليگ برتر كشور

تساوي استقلال اهواز و پاس در نيمه اول

نيمه نخست ديدار دو تيم استقلال اهواز و پاس تهران درورزشگاه دستگردي با نتيجه مساوي بدون گل خاتمه يافت.

به گزارش خبرنگار" مهر" هردوتيم درنيمه نخست بازي برابري را ارايه كردند ودريكي دونوبت بازيكنان استقلال اهوازفرصت گلزني داشتند كه دريكي از اين موقعيتها دردقيقه 25 عليرضا دغاغله با پاس خود يدالله اكبري را درداخل شش قدم صاحب توپ كرد كه ضربه اين بازيكن به كناردروازه برخورد كرد. درمجموع دراين نيمه هردوتيم بازي پاياپايي را به نمايش گذاشتند.
درحاشيه:
* حدود 500 نفر تماشاگرهوادار تيم پاس به همراه 50 تماشاگرازعلاقمندان استقلال اهوازدرورزشگاه حضوردارند.
* درهنگام ورود بازيكنان استقلال اهوازبه زمين مسابقه هواداران تيم پاس با شعارهايي ناشايست آنها را مورد خطاب قراردادند.
* حضورافراد غيرمسوول درجايگاه خبرنگاران باعث شده تا خبرنگاران نتوانند با آسودگي به كارخود بپردازند.
* احمد سجادي، كريم بوستاني، عابدزاده، شفيع زاده، باقريان، صاحبي وتعدادي ديگرازمسوولان دوتيم ازجايگاه ويژه بازي را تماشا كردند.

کد مطلب 161931

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