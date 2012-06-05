۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

ولی نژاد:

72 درصد معتکفان گلستان جوانان هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: آمار و اطلاعات نشان می‎دهد که 67 الی 72 درصد معتکفان را جوانان تشکیل می‎دهند و حضور آنها نشانگر این مسئله است که کار عبادی برای نسل جوان از جذابیت برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر سه شنبه در حاشیه مراسم اعتکاف افزود: اعتکاف جامعه را به سمت معنویت گرایش می‎دهد و در عمل نیز می‎تواند بخشی از دستورات امام را در خصوص حفظ ارزش‎ها عملی سازد.

وی اذعان کرد: در سال گذشته 115 مسجد در سطح استان 14 هزار معتکف را در خود جای داده بود و در همین راستا 120 مسجد را برای پذیرایی از معتکفان در سطح استان آماده کرده‎ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه ماه رجب آغاز فصل نیایش است، یادآور شد: رجب، ماه عظیمى است که خداوند اعمال نیک را در آن چند برابر مى‎فرماید و گناهان را در آن محو مى‎کند.

وی ماه رجب را ارزشمند و معنوی خواند و افزود: رجب، ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل است.

ولی‎نژاد تصریح کرد: اعتکاف نیز فرصت ‏بسیار مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم‏های مادی غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهره‎ بردن از ارزش‏های معنوی از علایق مادی دست‏ بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اذعان کرد: در فردای قیامت دو گروه را صدا می‎زنند و با افتخار از آنان نام می‎برند، یکی از آنها کسانی هستند که ماه رجب را گرامی داشتند و از آن بهره‎ بردند و دومین گروه کسانی هستند که از فاطمه زهرا (س) پیروی می‌کنند.

ولی‎نژاد تاکید کرد: ماه رجب، ماه پرخیر و برکت است که سفارشاتی از قبیل قرائت دعا، نماز مستحبی، تلاوت قرآن و روزه تأکید شده است.

