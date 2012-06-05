72 درصد معتکفان گلستان جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر سه شنبه در حاشیه مراسم اعتکاف افزود: اعتکاف جامعه را به سمت معنویت گرایش می‎دهد و در عمل نیز می‎تواند بخشی از دستورات امام را در خصوص حفظ ارزش‎ها عملی سازد.

وی اذعان کرد: در سال گذشته 115 مسجد در سطح استان 14 هزار معتکف را در خود جای داده بود و در همین راستا 120 مسجد را برای پذیرایی از معتکفان در سطح استان آماده کرده‎ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه ماه رجب آغاز فصل نیایش است، یادآور شد: رجب، ماه عظیمى است که خداوند اعمال نیک را در آن چند برابر مى‎فرماید و گناهان را در آن محو مى‎کند.

وی ماه رجب را ارزشمند و معنوی خواند و افزود: رجب، ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل است.

ولی‎نژاد تصریح کرد: اعتکاف نیز فرصت ‏بسیار مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم‏های مادی غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهره‎ بردن از ارزش‏های معنوی از علایق مادی دست‏ بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اذعان کرد: در فردای قیامت دو گروه را صدا می‎زنند و با افتخار از آنان نام می‎برند، یکی از آنها کسانی هستند که ماه رجب را گرامی داشتند و از آن بهره‎ بردند و دومین گروه کسانی هستند که از فاطمه زهرا (س) پیروی می‌کنند.

ولی‎نژاد تاکید کرد: ماه رجب، ماه پرخیر و برکت است که سفارشاتی از قبیل قرائت دعا، نماز مستحبی، تلاوت قرآن و روزه تأکید شده است.