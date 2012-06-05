72 درصد معتکفان گلستان جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر سه شنبه در حاشیه مراسم اعتکاف افزود: اعتکاف جامعه را به سمت معنویت گرایش میدهد و در عمل نیز میتواند بخشی از دستورات امام را در خصوص حفظ ارزشها عملی سازد.
وی اذعان کرد: در سال گذشته 115 مسجد در سطح استان 14 هزار معتکف را در خود جای داده بود و در همین راستا 120 مسجد را برای پذیرایی از معتکفان در سطح استان آماده کردهایم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه ماه رجب آغاز فصل نیایش است، یادآور شد: رجب، ماه عظیمى است که خداوند اعمال نیک را در آن چند برابر مىفرماید و گناهان را در آن محو مىکند.
وی ماه رجب را ارزشمند و معنوی خواند و افزود: رجب، ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل است.
ولینژاد تصریح کرد: اعتکاف نیز فرصت بسیار مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خمهای مادی غرق شده، خود را بازیابد و به قصد بهره بردن از ارزشهای معنوی از علایق مادی دست بکشد و خود را در اختیار پروردگار بگذارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اذعان کرد: در فردای قیامت دو گروه را صدا میزنند و با افتخار از آنان نام میبرند، یکی از آنها کسانی هستند که ماه رجب را گرامی داشتند و از آن بهره بردند و دومین گروه کسانی هستند که از فاطمه زهرا (س) پیروی میکنند.
ولینژاد تاکید کرد: ماه رجب، ماه پرخیر و برکت است که سفارشاتی از قبیل قرائت دعا، نماز مستحبی، تلاوت قرآن و روزه تأکید شده است.
