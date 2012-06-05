به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تعاونی های جانمایی شده - اعضایی که در سالهای گذشته لیست آنها توسط تعاونی به این شرکت ارائه شده است - در شهر پرند که به هر نحوی پرونده آنها در فرصت تعیین شده قبلی تحویل شرکت عمران پرند نشده است، می توانند پرونده خود را به همراه معرفی نامه از تعاونی مربوطه دریافت و به واحد واگذاری شرکت عمران پرند تحویل دهند.

بیش از 500 تعاونی در شهر پرند جانمایی شده است و پس از چندین مکاتبه از سوی شرکت عمران پرند مبنی بر درخواست ارسال پرونده اعضا به شرکت عمران، تاکنون 31 هزار پرونده توسط 362 تعاونی به واحد واگذاری شرکت عمران پرند تحویل شده است.

شرکت عمران شهر پرند با توجه به مراجعه 30 درصد از اعضای جامانده تعاونی ها این امکان را فراهم آورده است تا این افراد بتوانند با ارائه پرونده خود و پس از احراز شرایط ، مسکن مهر خود را در شهر پرند تحویل بگیرند.

یکی از بزرگترین پروژه های مسکن مهر در حال حاضر در شهر پرند در حال اجراست و وزیر مسکن به طور مستقیم بر روند اجرای این پروژه نظارت دارد.