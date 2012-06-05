  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

داننده خبر داد:

طرح تربیت یک هزار حافظ قرآن در تبریز اجرا می‌شود

طرح تربیت یک هزار حافظ قرآن در تبریز اجرا می‌شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از اجرای طرح تربیت یک هزار حافظ پنج جزء قرآن کریم در تبریز خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت 10 میلیون نفر حافظ قرآن کریم در سال 91  اجرا می‌شود.

وی هچنین ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش انگیزه حفظ و مرور قرآن کریم و معرفی الگوهای موفق قرآنی را از اهداف برگزاری این طرح عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه حفظ قرآن کریم در صورتی که همراه با توجه و فراگیری معانی و ترجمه آیات قرآن باشد موثرتر خواهد بود، گفت: مداومت انس با قرآن کریم موجب پدید آمدن خصوصیات اخلاقی و رفتاری پسندیده در حافظ و عامل قرآن می‌شود.

وی گفت: این اداره کل با کلیه موسسات و مراکز قرآنی که دارای توانایی‌های لازم در این زمینه باشند، تفاهم‌نامه آموزشی منعقد می‌ کند.

داننده افزود: شروع حفظ قرآن از جزء سی‌ام بوده و تمامی هزینه‌های اجرای این طرح شامل حق‌الزحمه مربیان، وسائل کمک‌آموزشی و آموزشی،‌ اخذ آزمون و غیره از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پرداخت می‌شود.

براساس این گزارش موسسات و مراکز قرآنی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی مراجعه کنند.

کد مطلب 1619317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها