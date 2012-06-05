درختی عجیب با میوه هایی که بر تنه اش روییده است

به گزارش خبرنگار مهر، میوه این درخت طوری ست که گویی باغبانی خوش ذوق برای شگفت زده کردن همسایه ها، آنها را به درخت چسبانده است. ولی واقعاً میوه های درخت جابوتی کابا ، به جای شاخه ها، بر روی تنه اصلی درخت می رویند؟

نام دیگر این درخت، انگور برزیلی ست. این گیاه، بومی آمریکای جنوبی است و در کشورهایی مانند پاراگوئه، آرژانتین و برزیل می روید. این میوه به رنگ بنفش براق است و می توان آنرا مستقیماً از درخت چید و مصرف کرد.

نگهداری آنها در باغ، به مراقبت زیادی نیاز دارد و سالها طول می کشد تا درخت میوه بدهد ولی وقتی به سن بلوغ برسد به میزان انبوه میوه تولید می‌کند. این درخت قابلیت انطباق خوبی با محیط دارد و اگر چه که به رطوبت و خاکی که کمی اسیدی باشد نیاز دارد ولی در خاک های قلیایی نیز رشد می کند.

این درخت به طور طبیعی حداکثر دو بار در سال شکوفه می دهد. بیشتر به موجود بیگانه یا انگلی می ماند که خودش را به تنه و شاخه ها چسبانده است. شکوفه ها در محلی رشد می کنند که به نظر می رسد قرار است ساقه جدیدی از آن خارج شود.

به این ترتیب حیواناتی که نمی توانند به بالا دست درخت بروند، می توانند میوه های آن را بخورند و تخم های آن را در اطراف پراکنده کنند.

اگر درخت به خوبی آبیاری شود، در تمام طول سال شکوفه و میوه می دهد. خود میوه تا چهار سانتی متر قطر دارد و درون آن چهار هسته بزرگ وجود دارد. این میوه علاوه بر کاربرد غذایی، برای مرطوب کردن پوست و درمان آسم و اسهال نیز کاربرد دارد. اگر لوزه هایتان متورم شده باشد، از آن می توانید برای کاهش و التیام تورم استفاده کنید. با توجه به اینکه چندین ترکیب ضد سرطانی در آن یافت شده است شاید در آینده از آن برای درمان سرطان نیز استفاده شود.